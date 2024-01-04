北京110家三级医院上线医保移动支付等功能

为进一步改善群众就医体验，“京通”小程序健康服务功能再升级，目前北京市110家三级医院全部实现医保移动支付、检验检查报告在线查询、医疗影像在线查询等功能，疫苗接种功能新入驻，互联网医院功能再添新医院。此外，“京通”小程序、市属医院小程序和APP正式上线医疗收费电子票据，让群众看病就医更加便捷。

北京医保患者通过“京通”小程序（支付宝端、微信端），即可进行预约挂号费、门诊费用医保线上支付，医保报销费用在线结算，同时“京通”小程序（支付宝端）也可为家人代付，实现预约挂号、缴费、医保报销等全流程掌上办理，让看病就医更加顺畅便捷。

目前，北京市110家三级医院已全部实现检验检查报告和医疗影像共享查询，患者可及时收到报告生成提醒，通过微信、支付宝、百度进入“京通”小程序“健康服务”模块，点击“报告查询”，便能查询、下载检验检查结果，不仅可以自查，还支持他人代查，无需排队打印报告和携带传统胶片。

为持续改善线上问诊服务，依托“京通”小程序，北京市统一的互联网医院服务平台新增北京儿童医院。目前已有12家互联网医院入驻该平台，实现“多医院、一入口”。患者通过“京通”小程序“健康服务”模块，点击“互联网医院”，即可访问入驻平台的医疗机构，一站式享受线上问诊、开处方、药品配送到家等服务，让线上问诊更加便利。

另外，为满足群众疫苗预约服务需求，平台还新增“疫苗接种”服务功能，通过 “京通”小程序“健康服务”模块，点击“疫苗接种”，既可预约儿童免疫接种，也可预约新冠疫苗和流感疫苗，接种记录随时查看，接种地点自由选择，让疫苗预约服务更加科学。

值得一提的是，目前22家市属医院已正式上线医疗收费电子票据，患者就诊缴费后可通过“京通”小程序“我的票据查询”、医院小程序和APP，直接查看医疗收费电子票据，随时下载打印，减少排队等候。为满足患者多样化需求，医院仍提供现场纸质票据打印服务。（记者侠克）

图片来源：北京市卫生健康委员会