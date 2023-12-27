《关于推动疾病预防控制事业高质量发展的指导意见》印发 提出5方面22条措施

人民网北京12月27日电 （记者乔业琼）为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，国家卫生健康委、国家疾控局会同中央编办、国家发展改革委、财政部、人力资源社会保障部等有关部门，在全面梳理政策、深入调查研究、广泛听取各方意见的基础上，起草了《关于推动疾病预防控制事业高质量发展的指导意见》（以下简称《指导意见》），经国务院常务会议审议通过，国务院办公厅于12月25日印发实施。

疾病预防控制体系是保护人民健康、保障公共卫生安全、维护经济社会稳定的重要保障。按照“整体谋划、系统重塑、全面提升”的总要求，《指导意见》提出5方面22条措施。

一是总体要求。明确推动疾控事业高质量发展的指导思想和发展目标，提出到2030年，完善多部门、跨地区、军地联防联控机制，建成以疾控机构和各类专科疾病防治机构为骨干、医疗机构为依托、基层医疗卫生机构为网底，军民融合、防治结合、全社会协同的疾控体系。

二是系统重塑疾控体系。强化国家、省、市、县级疾控机构核心职能，制定完善各级各类医疗机构公共卫生责任清单、强化医疗机构疾控职能，创新医防协同、医防融合机制，夯实疾控工作基础。

三是全面提升疾控专业能力。着力提升监测预警和检验检测、应急处置、传染病救治、公共卫生干预、行政执法、宣传教育能力，确保准备更加充分、预防更加有效、干预处置更加有力有序。

四是加强人才队伍建设。加强人才培养、优化人员配备、完善人才使用与评价体系、健全人员激励机制，切实提升疾控队伍战斗力、凝聚力。

五是加大组织保障实施力度。推进法治建设，建立稳定投入机制，加强信息化支撑保障和科研攻关，加强国际交流与合作。