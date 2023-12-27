直播预告：冬季腰腿痛怎么办？中医推拿针灸帮你缓解疼痛

冬季气候寒冷，很多人开始受到腰腿痛的困扰。腰椎病和骨关节炎为什么在冬季容易发作？中医有哪些好的治疗方法？

12月27日15：00至16：00，“人民好医生”与国家中医药管理局办公室联合推出的“千名医师讲中医”系列直播，将邀请湖南中医药大学第一附属医院针灸推拿康复科主任医师叶勇做客直播间，为大家讲解腰腿痛的中医治疗方法。

专家介绍：

叶勇，医学博士，主任医师，硕士研究生导师。中医附一针灸推拿康复科推拿部门负责人。担任湖南省针灸学会整脊专业委员会主任委员、湖南省推拿专业委员会副主任委员等学术组织职务。

擅长：以“筋骨调衡”手法结合传统推拿、针灸、针刀等特色针刺技术治疗颈椎病、肩周炎、骨性关节炎、腰椎间盘突出、狭窄、滑脱症、骨盆旋移症、青少年脊柱侧弯症等脊柱疑难病和各种脊柱相关性疾病（如颈性眩晕、头痛、脊柱源性冠心病、胃痛、痛经等）。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

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