直播预告：眼睛也会“过劳” 专家教你护眼秘诀

眼睛是心灵的窗户。为了增强全社会爱眼护眼意识，让权威实用的眼健康科普知识深入人心，人民好医生客户端特别推出“关注普遍的眼健康 共筑光明未来”系列访谈。

日常生活中，长时间近距离使用手机、电脑等电子产品，会使大家的眼睛长期处于紧张状态，不少人感觉一个字“累”。如何缓解和预防眼疲劳，保护眼睛？12月27日14:00，北京大学第一医院二级教授、北京大学眼科中心副主任晏晓明将做客人民好医生客户端直播间，向广大网友分享“视疲劳与干眼”的相关科普知识，教大家守护好眼健康，欢迎届时收看。

专家简介

晏晓明，北京大学第一医院二级教授、博士生导师，北京大学眼科中心副主任，中华医学会眼科学分会角膜病学组委员，中国女医师协会眼科专家委员会委员，中国女医师协会眼科专委会干眼学组副组长，北京医学奖励基金会角膜病医学专家委员会副主任委员，北京医学会眼科学专业委员会常委，中国中药协会眼保健中医药技术专业委员会常委，中国医师协会眼科分会角膜病学组委员，亚洲干眼协会委员，TFOS(国际泪膜和眼表协会)中国分会委员。

如何收看直播：

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