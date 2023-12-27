我国持续提升精神卫生医疗服务能力

新华社北京12月26日电（记者李恒）26日提请十四届全国人大常委会第七次会议审议的国务院关于精神卫生工作情况的报告显示，近年来，中央财政投资106亿元，改扩建540余所医疗卫生机构，为600余所医疗卫生机构配置精神专科基本医疗设备，持续提升精神卫生医疗服务能力。

报告指出，我国支持各地省级精神专科医院、综合医院精神科建设，支持精神福利设施建设。设置国家精神疾病医学中心，推进国家区域医疗中心建设，带动全国精神专科领域建设与发展。建立健全医疗质量管理控制体系，加大日常监管力度，提高精神障碍诊疗规范化水平。

报告介绍，2018年以来，国家医保目录共新增近20种精神障碍药品，并通过谈判引导部分药品价格大幅下降。此外，推进精神障碍社区康复服务发展。目前，全国31个省份已出台“精康融合行动”实施方案，7个省份实现区县社区康复服务全覆盖，8个省份区县服务覆盖率超过或接近70%。

报告提出，下一步，我国将大力推进精神卫生服务体系建设，提高服务能力。支持精神专科医院、综合医院等精神（心理）科建设。探索开展儿童精神心理科医师和心理治疗师培训，补齐人才队伍结构短板。加强严重精神障碍人员服务管理，推进社区康复。同时，完善支撑保障政策，推动将更多更新精神药品及心理治疗、物理治疗项目纳入医保支付范围，促进行业健康发展。