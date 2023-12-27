贵州毕节：让患者就医更温暖舒心

“一上午，十几项检查都做好了，太安逸嘞！”12月的一个周末，天气渐凉。做完CT检查，来自贵州省毕节市七星关区龙场营镇的李先生说，眼看到年底了，他一直想做一次体检。但是单位离得远，又不方便请假，这次听说毕节市中医医院体检中心周六也能体检，立马就进行了预约。

晚上八点半，在毕节市中医医院儿科门诊处，带儿子前来看病的刘女士发现，医院增加了一个夜间门诊。更让她暖心的是，挂号、缴费、开药，一整套流程清晰便捷。

目前，全市卫生健康系统有高层次人才2168人，共建成重点专科62个，浙江省人民医院毕节医院开展西南地区首例医疗技术1项，大方县人民医院首次入选中国县级医院500强。

“我患类风湿性关节炎20多年了，一到阴雨天就会疼痛，出门不方便。”在大方县顺德社区卫生服务中心中医馆，前来就诊的龚大爷激动地说，“现在不用上坡下坎，随时可以看中医了。”大方县卫健局中医股负责人郭芳介绍，大方县已全面完成30家中医馆的建设和开馆，实现全县26个乡镇及4个办事处全覆盖，有效满足了当地群众多样化就医需求。

专家沉下去，诊疗到身边。浙江省人民医院毕节医院组建两个医疗巡回帮扶团队到威宁县等基层一线开展集中服务活动；毕节市中医医院与全市59家医疗单位携手共建“互联网智慧医疗+云端影像”医共体信息化平台，受惠群众超1.5万人次……冬日里，一次次面对面诊治、一张张便民小处方，正在巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接。

毕节市卫生健康局负责人表示，将以推进主题教育为契机，深入实施整体提升卫生健康水平“九项攻坚行动”，全面实施“五大提升计划”，全力推动卫生健康事业高质量发展，让患者就医更温暖舒心。