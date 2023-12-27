人类语言发展受平原生活影响大

新一期《科学报告》发表一项研究提出，中新世古代人科动物从茂密森林转向开放平原生活的演化压力，或影响了他们将基于元音的叫声转变为基于辅音。这些发现为早期人科动物交流的演化发展带来了新见解。

中新世中期和晚期（530万—1600万年前）的气候变化，令广阔的开放草原代替了非洲的森林，这使古代人科动物从树上转移到地面生活。然而目前还不清楚这一地貌转变对他们的发声有何影响，因为化石记录中没有保存研究所需的软组织。红毛猩猩会发出不发音（空气通过口腔产生）的类辅音和发音（通过声带振动产生）的类元音叫声，并形成复杂的顺序。作为仅存的树栖大类人猿，它们是研究由树至地转变的理想对象。

英国华威大学研究团队此次调查了在南非稀树草原栖息地的红毛猩猩的叫声录音。它们的叫声尤为复杂，类似于音节。团队播放了20只苏门答腊红毛猩猩和婆罗洲红毛猩猩种群个体的487个叫声（包括类似辅音如亲吻似的吱吱声和类似元音的低沉咕噜声）。每隔25米重录这些叫声，总距离为400米，以测试在不同距离上这些叫声听起来效果如何。

团队报告称，在125米距离上基于元音的叫声和基于辅音的相比明显更难听到，而基于辅音的叫声可听性在250米外才出现中度下降。此外，基于元音的叫声中不到20%在400米外还能听到，相比之下，基于辅音的叫声在此距离上约有80%可听到。

总体而言，这表明基于辅音的叫声在开放场地明显更加有效。鉴于现代人类语言中辅音的突出地位，团队认为，迁移到开放平原可能对于人科动物的声音沟通发展产生了重要作用。