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“母亲健康快车”为妇女儿童送健康服务

2023年12月27日07:50 来源：人民网－人民日报

　　12月26日，50辆装有车载医疗设备的“母亲健康快车”从北京启程，奔赴贵州、西藏、甘肃、新疆等地，为妇女儿童提供健康服务。全国妇联中国妇女发展基金会“母亲健康快车”项目自2003年启动实施以来，共向全国捐赠车辆3100余辆。

　　本报记者  伊  霄摄

　　《 人民日报 》（ 2023年12月27日 14 版）

(责编：孙红丽、杨迪)




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