不断提升社区养老社会化服务水平（有的放矢）

习近平总书记指出：“我国已进入老龄化社会，老人们越来越长寿了。要抓好老龄事业、老龄产业，有条件的地方要加强养老服务设施建设，积极开展养老服务。”社区是社会治理的基本单元和养老服务体系建设的重要依托。随着我国老龄化进程的加快，社区养老服务的重要性日益凸显。我们要深入学习贯彻习近平总书记关于老龄事业的重要指示批示精神，贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略，在深入推进协同化、制度化、体系化、智慧化中提升社区养老社会化服务水平，让更多老年人享受高质量的养老服务。

协同化是提升社区养老社会化服务水平的重要基础。社区养老服务涉及多个部门和机构合作，需要建立健全协同机制。政府、社区、社会组织、企事业单位等各方应加强沟通协调，明确各自责任和职能，形成共同推动社区养老服务发展的合力。政府部门需要加大支持力度，提供政策引导和经费支持，推动资源优化配置。社区要注重服务设施建设，培训专业服务人员，丰富服务项目，提升服务水平。社会组织可以发挥专业性和灵活性，提供个性化养老服务。企事业单位可以利用自身资源，为老年人提供就业机会和社交平台，提高老年人的社会参与和自我实现程度。

制度化是提高社区养老社会化服务水平的重要保障。社区养老服务的制度化对于提升服务水平、确保老年人权益具有重要意义。制定法律法规，明确社区养老服务的法律地位、服务内容、质量标准等，规定社区养老服务机构的设置和管理要求，保障机构依法规范设置和运行。建立监管机制，对社区养老服务机构和从业人员进行定期评估和监督。建立健全投诉处理机制和纠纷解决机制，加强对老年人权益的保护。社区养老服务机构要建立健全管理制度，包括服务流程、安全管理、投诉处理等方面的规范。

体系化是提升社区养老社会化服务水平的重要手段。加强社区养老服务体系建设，有利于更好满足老年人多样化、个性化需求。建设适应老年人需求的设施，是提供全方位养老服务的重要条件。例如，建立健康服务中心，为老年人提供健康体检、健康咨询和疾病预防等服务；建设日间照料中心，为有需要的老年人提供白天的照料和陪伴服务；建立老年活动中心，举办文体活动、兴趣培养活动，丰富老年人的精神生活。考虑到老年人多样化、个性化的需求，除日常生活照料外，还应提供医疗护理、康复保健和精神慰藉等方面的服务，提升他们的生活质量和幸福感。加强社区养老服务人员培训，提高其服务意识和专业水平，以更好满足老年人的需求。

智慧化是提升社区养老社会化服务水平的重要支撑。应用智慧化技术，可以打破时间和空间的限制，让养老服务更加灵活、高效。建立智慧社区养老平台，可以实现养老服务的信息共享和互联互通。服务提供者通过平台实时更新服务信息，与老年人在线沟通，提供个性化服务。利用大数据和人工智能技术，可以对老年人的健康状况和需求进行分析和预测，提供智能化的健康管理方案和个性化的养老服务建议。借助互联网和移动技术，社区养老服务人员可以通过移动终端设备进行工作记录和信息更新，提高工作效率和质量。推进社区养老服务智慧化，需要建立健全信息安全管理机制，保护老年人的个人隐私和数据安全。同时，还要提供技术培训和支持，让老年人能够适应智慧化服务新方式。

（作者单位：上海政法学院）

《 人民日报 》（ 2023年12月27日 09 版）