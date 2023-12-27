推动疾病预防控制事业高质量发展

新华社北京12月26日电 国务院办公厅日前印发《关于推动疾病预防控制事业高质量发展的指导意见》（以下简称《指导意见》）。《指导意见》以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党中央、国务院关于完善疾控体系的决策部署，整体谋划疾控事业发展、系统重塑疾控体系、全面提升疾控能力，推动疾控事业高质量发展和健康中国战略目标实现。

《指导意见》立足中长期，坚持目标导向和问题导向相结合，提出5方面22条措施。一是总体要求。明确推动疾控事业高质量发展的指导思想和发展目标，提出到2030年，完善多部门、跨地区、军地联防联控机制，建成以疾控机构和各类专科疾病防治机构为骨干、医疗机构为依托、基层医疗卫生机构为网底，军民融合、防治结合、全社会协同的疾控体系。二是系统重塑疾控体系。强化国家、省、市、县级疾控机构核心职能，制定完善各级各类医疗机构公共卫生责任清单、强化医疗机构疾控职能，创新医防协同、医防融合机制，夯实疾控工作基础。三是全面提升疾控专业能力。着力提升监测预警和检验检测、应急处置、传染病救治、公共卫生干预、行政执法、宣传教育能力，确保准备更加充分、预防更加有效、干预处置更加有力有序。四是加强人才队伍建设。加强人才培养、优化人员配备、完善人才使用与评价体系、健全人员激励机制，切实提升疾控队伍战斗力、凝聚力。五是加大组织保障实施力度。推进法治建设，建立稳定投入机制，加强信息化支撑保障和科研攻关，加强国际交流与合作。

《指导意见》强调，要把加强党的领导和党的建设贯穿疾控事业改革发展各方面和全过程。强化地方各级政府对疾控事业改革发展的主体责任，把推动疾控事业高质量发展纳入当地国民经济和社会发展规划，督促有关部门依法履行疾病防治和保障职责。

《 人民日报 》（ 2023年12月27日 04 版）