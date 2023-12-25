今年北京市建成82个一刻钟便民生活圈

作为2023年北京市民生实事之一的“试点建设80个‘一刻钟便民生活圈’”，目前已超额完成任务。昨日，北京青年报记者从市商务局获悉，今年本市通过城市更新、业态提升、专业运营、数字赋能等多种方式，建设完成82个“一刻钟便民生活圈”，覆盖全市所有区，不断满足市民日益增长的生活需要，助力国际消费中心城市和国际一流的和谐宜居之都建设。

2022年，市委市政府出台了《加快建设一刻钟便民生活圈 促进生活服务业转型升级的若干措施》，明确2025年全市实现便民生活圈全覆盖。市委市政府高度重视，便民生活圈建设工作已纳入市第十三次党代会报告、2023年政府工作报告和重要民生实事项目。

在市级层面，便民生活圈纳入了北京培育建设国际消费中心城市工作，分管市领导定期调度，制发工作清单、政策清单、项目（案例）清单，清单化管理、项目化推进。区级层面，东城、西城、海淀、门头沟等区实行区长负责制，所有区均由主管副区长统筹调度。

同时，便民生活圈还纳入《北京市商业消费空间布局专项规划》，作为全市四级商业消费空间体系第四级：“社区级”，一体化构筑多层次商业格局。锚定2025年全市实现一刻钟便民生活圈全覆盖目标，按照“一次划定、分年建设”的思路，制定便民生活圈划分标准，指导各区因地制宜、科学划定856个便民生活圈，确定总数、建立台账，2023年—2025年按照40%、30%、30%的比例有序推进。

市商务局相关负责人介绍，东城、石景山、西城3个区分别入选商务部第一、二批全国便民生活圈建设试点。朝阳、海淀、丰台、大兴、通州5个区成功入选商务部第三批建设试点，本市试点区数量达到8个，与上海并列城市第一。

随着各试点区完善、落实试点建设方案，一批一刻钟便民生活圈“样板”已经初具规模：朝阳区左家庄街道以“一码共治”为抓手，推动服务资源数字化，形成线上线下服务圈；海淀区中关村街道发布了“小修小补”网点地图，并在区政府公众号上公布，方便居民查找；密云区果园街道与专业公司联合研发可分享的“一刻钟便民生活圈”动态地图，对生活圈门店进行数字化管理。

北京青年报记者了解到，本市还制定了《一刻钟便民生活圈评估验收指引（试行）》，设定合格、良好、优秀三级标准，明确“街道建设、区级初评、市级验收”工作流程。同时，委托第三方机构实地走访核验便民生活圈内商业网点，开展居民满意度调查，综合形成各便民生活圈评估报告，按季度通报。

案例

科技助力 推广智能设施

中关村东区生活圈以“海中市场”为中心，打造中关村南路、科学院南路“一纵一横”商业街区，以社区各网点为枝叶，形成了以点、线、面相结合的便民服务网络。生活圈内共有果蔬、便利店、早餐、理发店等基本保障类网点104个，“一老一小”站点覆盖周边，同时积极发展“一店多能”或便民综合体等网点，鼓励商家如超市发、物美等4家生鲜超市引进服装裁剪、家电维修、便民理发及家政服务等业态，一站式满足居民生活圈需求，提升居民生活幸福指数。

日常的修鞋、配钥匙等看似不起眼的小手艺，在生活中其实不可或缺。为满足居民需求，中关村街道着重发展了以“小维修坊（修鞋、配钥匙、小家电维修、自行车维修）、小裁缝铺、小五金店”为主的低频刚需网点11个。街道为“三小”服务摊点划定了经营区域、规范了经营手续，制定了统一经营标识，既满足了居民的日常需求，又让摊点良性发展有序经营。

值得一提的是，中关村街道还与“纷享云图”联合研发“一刻钟便民生活圈”电子地图，地图整合商户资源，接入餐饮、休闲、文化、养老、家政等线上位置搜索、信息查询等服务功能，居民通过扫二维码能够快速查询到身边多个业态便民服务网点，实现生活中的衣、食、住、行等信息一图包揽。为满足居民智慧购物需求，街道引导139家网点开通线上下单、线下配送服务，推广应用智能化商业设施，面向不同人群配置如智能提货柜、24小时自助借还书柜等智慧设备，通过科技手段服务辖区居民。

提质升级 塑造“大邻里圈”

昌平区城南东生活圈为老城区住宅生活圈，覆盖社区5个，服务人口1.816万人，城南街道积极摸索创新，使老旧社区华丽变身、焕发新颜，让“老居民”享受“新生活”，将辖区背街小巷打造成为“烟火气”兼具“时尚范”的高品质生活小街，推动辖区环境实现“一时美”到“长久美”的美丽蝶变。

2022年10月，城南街道紧扣创城契机，依托昌平区开展背街小巷环境精细化整治提升工作，创造性应用“昌盛模式”，着手对昌盛小街进行改造。经过升级改造，目前介山路上坐落着一间间接地气的水果店、餐饮店，色彩统一又极具个性化的店铺招牌引人注目。灰色的沥青路与整齐的交通线交相辉映，整条道路热闹又有秩序。平坦整洁的路面铺至视野尽头，增补的835平方米绿植装饰让街面充满彩色的律动。

为美化环境，增加空间利用率，昌盛园社区将几处老旧小房屋拆除，建设成供社区居民使用的公益用房，设置居民议事厅、共享书屋；设置自助健康检查服务，开展科技助老、便民理发、便民义诊、心理倾听、助老送餐等各项便民服务活动，推动了老年友好社区的创建。

城南街道还搭建了商居同盟议事厅、城南相伴App商居同盟模块、昌盛友邻会客厅等沟通服务平台，实现会员管理、企业宣传、公益项目认领多重功能。商户设立“共享冰箱”站点，为外卖、快递等新就业群体提供歇脚、充电等服务。同时，“城南相伴”App生活地图版块中也对这些商户的地址、联系方式进行标注，方便快递小哥们查找。