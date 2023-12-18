我国新冠病毒感染处于较低流行水平

“我国新冠病毒变异株监测结果显示，自2023年8月31日报告首例BA.2.86变异株输入病例以来，全国共报告BA.2.86及其亚分支序列160条。”12月17日，国家卫生健康委就冬季呼吸道疾病防治有关情况举行发布会，中国疾控中心传染病管理处研究员常昭瑞介绍，专家研判认为，目前我国新冠病毒感染处于较低流行水平。

此前，新冠变异株JN.1由于传播较快在全球范围内引发关注，这一新冠病毒亚分支对我国秋冬季呼吸道传染病的预防是否会产生影响？如何帮助抵抗力较弱的儿童更有效应对秋冬季呼吸道传染病？与会专家对相关问题进行了分析解答。

新变异株的临床重症风险为低等

“新冠病毒变异株JN.1是奥密克戎变异株BA.2.86的一个亚分支。”常昭瑞说，全球监测结果显示，进入11月以来，BA.2.86特别是JN.1的亚分支，在全球占比增速明显加快，并已成为部分国家的优势流行毒株之一。

据介绍，世界卫生组织于11月21日将BA.2.86调整为需要关注的变异株，对其临床重症感染风险的评价为低等，对其公共卫生风险的总体评价为较低。

常昭瑞介绍，在报告的BA.2.86感染病例中，未发现重症和危重症病例。其在我国报告的序列中占比非常低，在输入病例的序列占比自11月份以来增加较快，其增长趋势逐渐与全球趋同。综合其致病性和占比情况，目前该变异株在我国的公共卫生风险较低。目前，我国在呼吸道疾病病原体监测方面并没有发现未知的新病毒和新细菌。

如何预防儿童感染呼吸道疾病

“妇幼保健机构和基层医疗卫生机构在开展儿童健康检查服务的时候，要针对儿童呼吸道疾病向家长提供健康宣教、预防咨询、用药提示和疫苗接种的指导等服务，努力让孩子不得病、少得病。”国家卫生健康委妇幼健康司副司长沈海屏介绍，全国3岁以下儿童系统管理率、7岁以下儿童健康管理率在90%以上。

“如果家人感染了呼吸道传染病，病人应佩戴口罩，尽量避免与家庭内其他成员密切接触。”常昭瑞介绍，必要时可对环境和物品进行消毒。

接种疫苗是预防呼吸道传染病最有效最经济的手段。“我们建议儿童都接种流感疫苗预防流感。”广东省广州市妇幼保健院呼吸科主任卢根说，如果孩子患病，不要自行给孩子服用抗菌药物。呼吸道感染后，尤其是发热消退后，咳嗽症状会持续数天或者数周，这是机体自我恢复和自我保护的一种机制，绝大部分可自行恢复，因此不推荐经常使用镇咳药物。

“目前一些孩子出现了流感、支原体、腺病毒或者呼吸道合胞病毒等接连感染或者叠加感染，是造成呼吸道感染病程延长的原因。”卢根认为，如果患儿高烧不退、呼吸急促应及时就医，无论重症和轻症，经过规范治疗以后，愈后一般不会给肺造成严重的后遗症或者不可逆的损伤。

据介绍，近期全国医疗机构门急诊呼吸道疾病总诊疗量整体呈下降趋势。监测显示，基层发热门诊和诊室接诊量约占全国医疗机构发热门诊及诊室接诊量的44%，有效满足了患者就医需求。