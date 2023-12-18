全球变暖背景下，冬季防寒更不可放松

近日，大范围雨雪寒潮袭击我国大部地区，雨雪过后紧接着是低温“速冻”。南方则开启“季节穿越体验”。为此，中央气象台寒潮、大风、暴雪、冰冻四预警齐发。雨雪冰冻天气对人们生活影响极大，北京、天津等地通知中小学幼儿园居家学习，雨雪冰冻天气引发的跌伤或心血管病人数量上升。

在气候变暖的背景下，影响我国的寒潮次数总体确实呈现减少趋势。从1951年至2020年的气象大数据看，20世纪60年代寒潮年均次数7.6次，2011年至2020年年均次数已经不足5次。相应的，冬季偏暖的“暖冬”出现的频率越来越高，所以人们常有“这个冬天不太冷”的感觉，从而放松了对冬季防寒的准备。

虽然全球气温普遍升高，但它是一个平均态。气候变暖并非“平均主义”，体现在天气变化的幅度上，呈现两极化的趋势，也就是夏天的时候会更热，冬天的时候会更冷。另外，从区域来说，全球变暖背景下，不同地区的增暖幅度并不均匀，其中影响我国寒潮的“老家”北极地区增暖速率明显高于其他中低纬度地区，气候变暖导致常年“围堵”冷空气的西风带大大减弱，强度大的冷空气更容易冲破“堤坝”，如洪水突破西风带的控制一路南下。因此，在气候变暖时，更容易出现更加极端的寒潮天气。

暖冬出现概率的显著增加，反而会令冬季的寒潮影响力更凶猛。在暖冬时，整个冬季的平均气温高于平时年份，我国北方可能达到20℃，南方甚至可能超过30℃。“升得高跌得重”，一旦强寒潮来临，气温将出现断崖式下跌。另外，正在影响全球的厄尔尼诺事件也将叠加全球变暖的作用，导致阶段性冷空气更加活跃。据国家气候中心预测，今冬我国北方和南方都可能发生低温雨雪灾害等极端天气。

总体来说，强寒潮本身对我国社会生活的影响很大，气候变暖和厄尔尼诺加剧了强寒潮的危害性。虽然它的发生概率较低，但每来一次都会造成重大损害，绝不能因为气候变暖而掉以轻心，相反要从长计议，高度重视其对各行业的影响。

全社会要像防范暴雨、台风等常见的灾害性天气一样，在提升冬季极寒事件预报预警能力的同时，从社会意识、设施建设、行业应对等方面全方位提升应对措施。首先，每个人都应该清醒认识到，在全球变暖背景下，强寒潮带来的雨雪冰冻大风等对人们的影响可能会更严重。需要完善部门应急联动机制，提高联合应对能力。其次，政府部门应加强应对强寒潮的基础设施建设，完善供暖设备、建筑外墙保暖，做好输电线路防范冰冻，合理配置交通除雪除冰装备等。此外，各行业应关注冬天“冷冻”的生意经，加强防寒保暖除雪等资源的社会供应。

（作者：张永宁，系中国气象局中国天气·二十四节气研究院副高级工程师）