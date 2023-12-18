多措并举保障群众就医需求

当前，全国医疗机构门急诊呼吸道疾病总诊疗量整体呈下降趋势，各地近期积极扩充医疗资源，持续增加相关门急诊诊室和住院床位。监测显示，基层发热门诊和诊室接诊量约占全国医疗机构发热门诊及诊室接诊量的44%，有效适应了患者的就医需求。12月17日，国家卫健委在北京召开新闻发布会介绍我国冬季呼吸道疾病防治情况。

推进各级妇幼保健机构扩能增效

国家卫健委妇幼健康司副司长沈海屏表示，近期，随着儿童呼吸道疾病进入高发期，国家卫健委统筹指导和推进各级妇幼保健机构扩能增效，全力保障儿童就医需求：一是扩充儿科服务资源，指导妇幼保健机构加强人员调配，最大限度满足儿童就医需求；二是优化空间布局和就诊流程，推广诊前检查检验服务，畅通急危重症的救治绿色通道，逐步实现患儿就诊的分级分层分流；三是推进“互联网+”服务，通过网上门诊复诊、在线开具处方、物流配送药品到家的方式，减轻线下就诊压力。

有家长担心妇幼保健机构在治疗儿童疾病方面经验不足，如何化解这种顾虑？河南省新密市妇幼保健院院长李彩红介绍，妇幼保健机构是专门面向妇女儿童提供保健和疾病诊疗服务的。“以我院为例，主要采取提高人员能力、加强设备配备、接受质量控制、建立转诊通道等措施，重症患儿将及时通过会诊转诊绿色通道转到相关医疗机构，确保得到及时救治。”

“我们对北京等9个大城市的服务情况监测显示，妇幼保健机构儿科呼吸道疾病每日平均门急诊量从9月的3.1万人次增长到了12月中旬的4.7万人次，增长了52%，妇幼保健机构发挥了重要的作用。”沈海屏表示，目前98%的全国三级妇幼保健院和91%的二级妇幼保健院设有儿科，各级妇幼保健院儿科实有床位6.78万张。

结合儿童保健服务加强儿童健康指导

为了帮助家长提高健康意识，增强孩子的防病能力，沈海屏表示，目前全国3岁以下儿童系统管理率、7岁以下儿童健康管理率都在90%以上。现阶段，我国结合儿童保健服务加强儿童健康指导，持续加大科普宣传力度，并对托幼机构、中小学等儿童人数众多的机构，开展针对性的技术指导，防范聚集性的疾病发生。

针对一些家长让患儿坚持带病学习的问题，广东省广州市妇幼保健院呼吸科主任卢根表示，家长应根据患儿的病情变化选择居家休息或及时就医，不要带病入园或上课。要避免自行给孩子服用抗菌药物。

那么，儿童可以服用药物来预防流感吗？卢根表示，接种流感疫苗是预防流感最有效和最经济的手段。国内外大量研究实践已经证实，接种流感疫苗可以显著降低罹患流感和严重并发症的风险。

中医药在儿童呼吸道疾病防治方面有独特优势。对此，广西壮族自治区柳州市妇幼保健院中医科主任郭钦源说，只要调理好孩子的体质，吃得好、睡得好，大小便正常，孩子就少生病。日常用山药、莲子、百合、银耳熬成药膳粥食用，可改善食欲和睡眠。

针对寒冷天气多发病，充实相关门急诊力量

中国疾控中心传防处研究员常昭瑞表示，当前我国新冠病毒感染处于低流行水平，且新冠病毒BA.2.86变异株及其亚分支占比较低，目前该变异株在我国的公共卫生风险较低。迄今为止，我国在呼吸道疾病病原体监测方面未发现未知的新病毒和细菌。

据介绍，近期受到关注的JN.1变异株，是BA.2.86变异株的一个亚分支。世界卫生组织评价BA.2.86变异株临床重症感染风险为低等，总体评价公共卫生风险较低。

正确佩戴口罩是预防呼吸道疾病传播的重要手段。专家提醒，为保暖或预防感染而同时佩戴多个口罩是不可取的。正确佩戴口罩应注意以下六点：专人专用，不交叉使用；一次性使用医用口罩，建议单个累计使用时间不超过8个小时；前往医院就诊、陪诊时，近距离接触有呼吸道症状人员后，应及时更换口罩；口罩被体液污染后，要立即更换；口罩脏污、变形、损坏、有异味时，需及时更换；超出使用期限的口罩、不符合我国现行国家或行业技术标准的口罩，要及时更换。

近日，全国多地出现强雨雪和强寒潮天气，国家疾控局发布了《寒潮公众健康防护指南》。国家卫健委新闻发言人米锋表示，国家卫健委要求各地切实做好雨雪寒潮天气医疗卫生和应急处置工作，做好医疗机构防寒保暖措施，确保寒冰天气下人员安全、设备设施正常运行；针对寒冷天气下骨折、心脑血管疾病等多发病，要充实相关门急诊力量；强化值班值守，做好突发事件的医疗应急准备。