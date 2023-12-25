加强基层呼吸道疾病诊疗服务

国家卫健委24日召开新闻发布会，介绍冬季呼吸道疾病防治有关情况。国家卫健委新闻发言人米锋指出，近日，全国医疗机构门、急诊呼吸道疾病诊疗量总体继续呈波动下降趋势。数据显示，12月22日，全国二级以上医疗机构门、急诊呼吸道疾病总诊疗量较上周同期下降8.2%，较高峰期下降30.02%。

进入秋冬季以来，城乡居民特别是儿童医疗卫生服务需求明显增加。对此，国家卫健委基层司司长傅卫表示：“我们特别出台了基层卫生健康便民惠民服务10项举措，让群众在基层就近就诊时更加便利舒心。”监测显示，从11月26日至今，基层每日呼吸道疾病诊疗量大概占全国医疗机构呼吸道疾病诊疗量的40%。目前95%以上的基层机构储备的中药、解热、止咳类药品可以适应两周以上用量，90%以上的基层机构的指氧仪、制氧机等设备都配备达标。

中国疾控中心传染病管理处呼吸道传染病室主任彭质斌表示，最近一周的监测结果显示，当前急性呼吸道疾病呈现以流感病毒为主，其他多种病原体共同流行的态势。其中，流感活动处于高位但呈下降趋势。肺炎支原体、腺病毒、呼吸道合胞病毒等病原体呈现波动变化，新冠病毒活动处于今年以来的最低水平。专家研判认为，未来一周急性呼吸道疾病可能继续呈下降趋势，病原体以流感病毒为主。

目前呼吸道疾病高发，加之全国多地寒潮来临，上海市闵行区古美社区卫生服务中心全科副主任医师刘韬从家庭医生的角度建议：尽量在呼吸道疾病高发季节来临前完成流感疫苗接种，一般每年入秋以后居民就可以到社区进行流感疫苗接种；尽量减少室内聚集性活动，外出回家要及时洗脸洗手换衣服，避免间接传染；在公交、地铁、医院候诊厅等人群密集的场所，要科学佩戴口罩；家中要适当通风；社区患有慢性呼吸道疾病的患者要定期和家庭医生进行联系，做好疾病的随访和评估，防止在秋冬季出现慢性呼吸道疾病的急性发作现象。