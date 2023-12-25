新型抗体或能对抗多种流感病毒

美国匹兹堡大学医学院科学家在人类血液中发现了一类以前未被识别的抗体。这种免疫系统蛋白似乎能中和多种形式的流感病毒。最新研究或是开发靶向季节性病毒且能提供广泛保护性疫苗的关键。相关论文刊发在12月21日出版的《公共科学图书馆·生物学》杂志上。

研究团队解释称，流感疫苗促使免疫系统产生抗体。该抗体可与入侵的流感病毒外部的血凝素病毒蛋白结合，阻止其进入人体细胞。不同的抗体以不同方式与血凝素的不同部分结合，但血凝素本身会随着时间的推移而进化，产生可躲避旧抗体的新流感毒株。因此，医药厂商每年都会根据对最主要毒株的预测提供新的流感疫苗。

鉴于此，研究人员正开发能同时抵御多种毒株的流感疫苗，并重点关注能同时抵御H1和H3流感亚型的抗体。这两种亚型包含多种毒株，是造成人们广泛感染的原因。

在最新研究中，霍利·西蒙斯团队在血凝素构建块序列中的一些H1菌株中发现了一个微小变化——133a插入。研究显示，某些能中和H3的抗体也能中和H1。但如果血凝素发生上述微小变化，则该抗体不能中和H1。

在对患者血液样本开展的一系列实验中，团队发现了一类新抗体。试验显示，无论是否出现133a插入，该抗体都能中和某些H3毒株和某些H1毒株。而独特的分子特征使这些抗体与其他能中和H1和H3毒株的抗体不同。

研究团队指出，人们需要每年接种一次流感病毒疫苗，以跟上病毒持续进化的步伐。最新研究表明，人类有可能产生强大的抗体反应，中和不同的H1N1和H3N2病毒，这为设计更好的疫苗应对流感病毒开辟了新途径。