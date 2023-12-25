“推动中医药文化在南美土地扎根”（侨界关注）

“亲情中华”中医团慰侨义诊活动现场。

浙江省侨联供图

思邈维华国际学校学生观摩中医问诊。

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日前，受中国侨联委托，在浙江中医药大学支持下，浙江省侨联组织“亲情中华”中医团赴阿根廷、智利和厄瓜多尔开展中医宣讲巡诊和文化交流活动，为海外侨胞送去来自祖国的关心和温暖，也让当地民众近距离感受中医药文化的博大精深。

参加此次活动的海外侨胞及“亲情中华”中医团成员们在接受本报记者采访时纷纷表示，通过自身努力进一步弘扬中医药文化，推动中华文化“走出去”，是一件很有意义的事。

把温暖送进侨胞心坎里

“听说‘亲情中华’中医团要来阿根廷宣讲巡诊，当地侨胞特别期待，活动前就有上百人报名。活动当天，许多侨胞提前两小时来到现场等候。大家都觉得在海外能与国内中医专家面对面交流，机会太难得了。”阿根廷龙舟协会会长刘金钢说起“亲情中华”中医团在阿根廷布宜诺斯艾利斯开展义诊活动的情景，兴奋不已。

阿根廷是“亲情中华”中医团此行的首站。中医团一行6人抵达当地后，顾不上调整时差，马不停蹄地赶到布宜诺斯艾利斯中国城开展义诊。来自浙江中医药大学的4位专家现场为旅阿侨胞提供一对一健康咨询和义诊服务，并根据个体情况给出治疗方案与建议。

在数小时的义诊活动后，“亲情中华”中医团面向旅阿侨界开展了一场中医宣讲活动。浙江中医药文化研究院院长黄文秀以《中医药的历史贡献和传承发展》为题，详细讲解了中医药文化相关知识及近年来中医药的国际传播与合作成果，分享了中医养生心得，鼓励侨胞们培养健康的生活方式。

在智利和厄瓜多尔，“亲情中华”中医团的到来同样受到当地侨界热烈欢迎。

“在南美洲，一些侨胞因为语言沟通不畅，在当地就医不是很方便，过去通常选择回国时到国内医院看病。前两年，受新冠疫情影响，海外侨胞很少回国，部分人甚至两三年没有做过体检。这次，‘亲情中华’中医团不远万里‘送医上门’，把来自祖国的温暖送进了侨胞们的心坎里。”智利温州商会会长唐留宗说。

唐留宗的家人就受益于这次慰侨义诊活动。今年上半年，他的家人回国做了一次手术，之后因为路途遥远，不便经常回国复查。“半年过去了，家人身体恢复状况如何？怎样更好地进行调理？我们都很担心。在这次义诊中，医生给我家人把了脉，并就如何服药、如何调理身体给出具体指导，对我们帮助非常大。”唐留宗说。

“侨胞在海外创业打拼，非常艰辛，容易因为忙于事业而忽略自身健康问题。此次我们邀请浙江中医药大学的4位中医专家赴南美三国开展海外巡诊活动，既是慰问侨胞，送去来自祖国和家乡的关怀，也是弘扬中国传统文化，进一步推动中医药文化在海外的传播。”“亲情中华”中医团团长、浙江省侨联一级巡视员张维仁说。

“此次到南美三国巡诊，我一共服务了50多名侨胞，并和他们互留联系方式，以便回国之后继续为他们提供健康咨询。一些侨胞后来给我发信，表示按照医嘱服药后，症状有了明显改善。”浙江中医药大学附属第二医院（浙江省新华医院）副院长董雷说。

受到当地民众欢迎

在厄瓜多尔瓜亚基尔，“亲情中华”中医团在为侨胞搭脉诊疗期间，遇到了一群特别的来客——就读于厄瓜多尔思邈维华国际学校的10名当地学生。

义诊过程中，学生们围在中国医生身边，认真观摩学习他们针灸、推拿的手法，并不时提问请教。在随后的交流环节，学生们表演了舞台剧《神奇的中医药》，并完整背诵了清肺排毒汤全方21味中药成分，赢得中医团成员们的掌声和赞叹。

“从2020年6月起，思邈维华国际学校开设了中医少年推拿班，邀请国内中医药专家在线为学生们讲课，教授针灸、推拿及中药知识。这次，得知‘亲情中华’中医团来到厄瓜多尔，学生们特别兴奋，乘车3个多小时从学校所在地赶到瓜亚基尔，想向来自中国的专家们当面请教学习。他们当中，学习中医药知识最久的已有3年多时间。”厄瓜多尔侨胞徐拥军说。

作为思邈维华国际学校的创办人之一，徐拥军在厄瓜多尔推广中医药文化已有10余年。他介绍，在学校开设的一系列中国传统文化课程中，中医药相关内容是重要组成部分。走进校门迎面可见的一尊“药王”孙思邈塑像，更为学校增添了浓郁的中医药文化氛围。

“在与学生们交流的过程中，我能感受到他们对中医药文化发自内心的喜爱。他们专注地观察我对患者的诊治过程，还详细询问了怎么搭脉、怎么看舌象、针灸怎么进针等问题。他们的提问都很专业，能够感受到他们掌握了一定的中医基础知识。”“亲情中华”中医团成员、浙江中医药大学附属第三医院（浙江省中山医院）院长林咸明说。

“近年来，在各方努力下，中医药文化受到越来越多南美国家民众的认可和欢迎，许多人都体验过针灸、推拿。新冠疫情期间，我们侨胞主动将连花清瘟胶囊、清肺排毒汤等分享给当地朋友，他们都觉得很有效果。此次‘亲情中华’中医团所到之处都受到当地民众欢迎。”阿根廷浙江联合总会会长谷建龙介绍，中医团在阿根廷乌斯怀亚义诊期间，就有不少当地民众闻讯前来问诊。

在阿根廷站，“亲情中华”中医团一行还与布宜诺斯艾利斯省拉普拉塔市政府对外友好基金会进行座谈。基金会介绍，每年都会在当地开展春节庙会等与中国传统文化相关的活动。双方表示未来将围绕中医药文化在阿推广进行更多交流互动。

在厄瓜多尔站，浙江中医药大学与瓜亚基尔中医诊疗所、思邈维华国际中文学校代表签署共同开展产学研合作的谅解备忘录，以便让更多海外学子有机会到中国学习中医，了解传承中医药文化。

推进中医药加速“出海”

“通过此次慰侨义诊活动，我们发现南美地区的侨胞受当地饮食、地理环境及时差等因素影响，又大多忙于事业、三餐不规律，许多人存在高血脂、高血压、睡眠障碍、内分泌失调等问题，并且没有定期体检的习惯。我们希望今后能够通过各种形式与他们加强联系，提供更多医疗咨询服务，并在他们回国体检、就医时提供更多便利。”“亲情中华”中医团成员、浙江中医药大学附属第一医院常务副院长张弘说。

这份心愿很快付诸行动。12月中旬，浙江省侨联与浙江中医药大学签署战略合作协议。协议聚焦中医药主题，在健康服务、文化传播、人才培养、产业发展等领域制定了多形式、多层次、多渠道的战略合作。

在海外，侨胞们继续努力传承和弘扬中医药文化，推进中医在当地的发展。

“我们南美多家华文媒体全程报道了此次‘亲情中华’中医团开展慰侨义诊活动的情况，相关报道在新媒体平台上获得了可观的阅读量。”智利南美新闻网执行总编王雪琰说。

王雪琰介绍，从2019年开始，她和家人在智利当地开设了首家华人药店，目前90%的顾客都是当地民众。“未来，我们考虑找机会与国内高校、医院合作，在此基础上开设一家中医诊所或是中医药海外培训基地，一方面更好地满足海外侨胞的就医需求，另一方面推进中医药加速‘出海’，推动中成药在当地以药品身份注册上市。”王雪琰说。

厄瓜多尔中国华人华侨总商会会长池彬也表示，在厄各个侨团将努力在当地传播中医药文化，为中外文化交流搭建桥梁。

徐拥军介绍，思邈维华国际中文学校有一支“车轮上的中国文化宣传队”，多年来致力于弘扬中国传统文化、增进中厄友谊。“学生们经常在课余走进当地社区，用舞台剧等生动有趣的形式向当地民众介绍中医推拿等治疗方法，科普中医药知识，很受欢迎。”徐拥军表示，根据此次学校与浙江中医药大学及瓜亚基尔中医诊疗所签订的谅解备忘录，明年学校将派第一批学生到中国学习中医。“到时，学生们不仅能够更好地学习中医药知识，还有机会到中国的医院进行实操锻炼。等他们学成归来，可能会成为厄瓜多尔本土的中医师、中药师，这将进一步推动中医药文化在南美土地扎根。”徐拥军说。