人在小岛住 服务送上门

“以前小岛交通不便，养老设施、服务都比较少。现在老年人在家门口就能享受各种细致服务，大家都很高兴。”浙江省舟山市定海区东岠岛老人张素银说。

目前，定海区13座小岛上共有4518名老人。为满足小岛老年人在居住、就餐、服务、护理、急救等方面的需求，定海区实施多项行动，打造具有本地特色的海岛养老服务品牌。为提升老年人居家生活品质，满足其健康监测、紧急呼救等需求，“居享所安”行动为小岛失能、孤寡、空巢老年人进行家庭适老化改造，同步赠送智能手环等适老化产品。目前已陆续改造23户老年人家庭。

如何打通偏远海岛民生服务堵点？2020年起，舟山市在偏远海岛打造“幸福驿家”，打通民生服务“最后一公里”。截至目前，全市已在9个海岛开办“幸福驿家”，覆盖群众1.78万余人，截至10月底已累计开展各类派单服务7676次。“幸福驿家”里，居家养老服务照料中心、便民服务中心、矛盾调解室、残疾人服务站、快递站点一应俱全。专职工作人员、驻村志愿者、各类技工常驻于此，为海岛老人提供日常送餐、代充煤气、家电维修、紧急救助等服务。

舟山市民政局党组书记、局长方顺红介绍，“幸福驿家”整合偏远海岛各类资源，设置政企社定期下乡活动48类、派单式服务23类，整合医疗、养老、审批办证、购物、出行及精神关怀等服务339项，受到当地群众欢迎。

《 人民日报 》（ 2023年12月25日 15 版）