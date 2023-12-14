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6问6答，带你了解系统性红斑狼疮

2023年12月14日09:13 来源：人民网

编者按：红斑狼疮分为盘状红斑狼疮、亚急性皮肤型红斑狼疮、系统性红斑狼疮等亚型，其中系统性红斑狼疮往往让人闻之色变。什么是系统性红斑狼疮？出现哪些早期症状需要高度警惕？哪些人群是高发人群？

(责编：乔业琼、吕骞)




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