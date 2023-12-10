重点机构和场所应采取哪些措施预防呼吸道疾病？中疾控专家解答

人民网北京12月10日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍冬季呼吸道疾病防治有关情况，并回答记者提问。

会上，有记者提问，对于重点机构和场所，如学校、托幼机构、公共交通工具等，应采取哪些措施预防呼吸道疾病的传播？

对此，中国疾控中心传染病管理处呼吸道传染病室主任彭质斌表示，学校、托幼机构、公共交通工具，通常人员比较密集，而且内部相对封闭，是呼吸道传染病重点的防控场所和机构。

彭质斌说，针对学校和托幼机构，一是要尽早及时接种疫苗。学生、教职员工应该尽早开展流感等疫苗接种，提高自身免疫屏障，降低发病风险；二是要加强环境清洁，保持室内卫生，定期开窗通风，保持室内空气流动，提高教室空气质量，考虑到冬春季室外温度比较低，在开窗通风时要注意保暖；三是建议加强健康监测，做好晨午检、缺勤缺课登记等，学生、教职员工建议不带病上岗上课，防止将传染病传入学校或者教室。

针对公共交通工具，一是要做好交通工具内部的清洁消毒，保持交通工具内部空气质量，定期通风换气；二是在呼吸道传染病高发季节建议佩戴口罩，降低暴露和发病的风险，做好自身健康的第一责任人。