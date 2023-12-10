专家：近期出现过流感样症状，痊愈后建议尽快接种流感疫苗

人民网北京12月10日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍冬季呼吸道疾病防治有关情况，并回答记者提问。

会上，有记者提问，如果已经出现流感样症状，但是没有确诊自行痊愈的情况下，是否还应该继续接种流感疫苗？应该在什么时间接种？

对此，国家疾控局卫生免疫司司长夏刚表示，如果已经出现了流感样症状，在没有确诊自行痊愈后，还是建议继续接种流感疫苗。

夏刚解释，一是呼吸道感染的症状不具备特异性，多种病原感染可能都会出现发热、头痛等流感样症状。但是出现这些症状，并不一定是感染流感病毒，也可能感染了其他病原体，最常见就是普通感冒。二是流感病毒有多个型别和亚型可以引起流行，比如说，既有甲型，还有乙型，在甲型中既有H1N1亚型还有H3N2亚型等。而感染了某个型别或者亚型后，还可能存在感染其他型别或者亚型的风险。流感疫苗是覆盖了多种不同型别和亚型的多价疫苗，这就是通常所用的三价和四价的疫苗。如果感染上了某种型别的流感后接种疫苗，其中包含了其他型别的流感成分，依然能够发挥预防该型别流感的作用。

夏刚说，此外，在同一个流行季，通常是由不同的型别和亚型共同流行的。比如说，目前主要是以甲型H3N2亚型为主，其次是乙型流感，既往也曾经出现过在同一个流行季，流行优势型株由一种型别逐渐转化为另一种型别的情况。所以，即使近期出现过流感样症状，痊愈后还建议尽快接种流感疫苗，尤其是老年人等重点人群，接种疫苗可减少感染，降低重症和死亡的风险。