除了流感疫苗之外，今冬明春还推荐打什么疫苗？专家这样建议

人民网北京12月10日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍冬季呼吸道疾病防治有关情况，并回答记者提问。

会上，有记者提问，除了流感疫苗之外，今冬明春还推荐打什么疫苗？打了疫苗需要多久才会发挥保护作用，在发挥保护作用之前应该如何防护？

对此，国家疾控局卫生免疫司司长夏刚表示，今冬明春除了接种流感疫苗外，对于老年人和有慢性基础性疾病的人群来讲，还建议接种肺炎球菌疫苗和新冠病毒疫苗。对于儿童而言，建议在继续做好免疫规划疫苗接种的基础上，还可以接种肺炎球菌疫苗、B型流感嗜血杆菌结合疫苗等非免疫规划疫苗。无论是免疫规划疫苗还是非免疫规划疫苗，在接种过程中均要严格遵照预防接种规范的要求。

夏刚说，流感疫苗一般在接种两周后就会产生保护作用。但是呼吸道疾病容易传播，因此要养成良好的个人卫生习惯和健康的生活方式，降低呼吸道疾病的感染风险。具体包括：

一是要科学佩戴口罩。如果前往环境密闭、人群密集的场所，乘坐公共交通工具或者去医院就诊时，建议佩戴口罩，并注意及时更换。

二是要养成良好的个人卫生习惯。咳嗽或者打喷嚏的时候，要用纸巾或者毛巾等遮住口鼻。在接触电梯按钮、门把手等公共设施，以及咳嗽或者打喷嚏时，要及时洗手或者进行手消毒。

三是要养成健康的生活方式。在日常生活中，要保持充足的睡眠、充分的营养、适当的体育锻炼，以增强身体素质，提高机体的免疫力。

此外，日常还需要注意保持家庭和工作场所的环境清洁，并定期开窗通风。