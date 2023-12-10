中疾控：长期接种实践提示流感疫苗具有良好的安全性

人民网北京12月10日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍冬季呼吸道疾病防治有关情况，并回答记者提问。

会上，有记者提问，疫苗对于预防流感来说起到的作用比较大，为什么还有很多人对于接种疫苗存在顾虑？对此，中国疾控中心传染病管理处呼吸道传染病室主任彭质斌从疾病的危害性、疫苗的有效性和安全性三个方面进行回应。

彭质斌首先提到流感的危害性。她说，流感是由流感病毒导致的急性呼吸道传染病，不是普通感冒。人群对于流感病毒普遍易感，尤其是婴幼儿、老年人和慢性基础性疾病患者，这些人群感染流感后受到的影响或者危害更严重，可能会出现肺炎等严重并发症。世界卫生组织估计，每年由于全球季节性流感的流行，可以导致300万-500万的重症，29万-65万呼吸道疾病的相关死亡。

其次是关于疫苗的有效性。彭质斌说，科学研究以及接种实践都证明，接种流感疫苗是有效的。以感染流感之后可能出现重症风险更高的老年人来说，接种流感疫苗可以有效减少流感的发病，同时还可以降低流感相关并发症的发生率。曾经有研究者对全球95项流感疫苗保护效果进行综合分析，结果显示，在流感流行季，老年人接种流感疫苗后可以减少流感样症状是39%，减少确诊流感是49%，减少相关的并发症是28%。就儿童和在校学生来说，接种流感疫苗可以预防或者减少流感的发病，还可以减少由于罹患流感而导致的缺勤缺课。以北京市为例，对在校中小学生开展大规模集中接种，可以使流感集中发热疫情的发生风险减少大概50%-89%。深圳也做了相关研究，流感疫苗高接种率可以有效降低缺课的风险，对于缺课的预防效果大概是53%。

关于疫苗的安全性，彭质斌说，流感疫苗在全球以及我国已经使用了数十年，长期的接种实践提示它是一种相对成熟的疫苗，而且具有良好的安全性。