最大限度保障患者就医 各地积极应对呼吸道疾病就诊高峰

人民网北京12月11日电 （记者乔业琼）近期，全国多地冬季呼吸道疾病流行期叠加，城乡居民尤其是儿童就诊需求明显增多。应对呼吸道疾病就诊压力，各地积极优化诊疗流程，加大医疗服务供给，引导分级就诊，最大限度满足人民群众就医需求。

优化诊疗流程，缩短就诊时间

“孩子咳嗽、高烧，到医院挂号后，可以根据症状先做血常规等检查，节省了反复排队的时间。”一位在湖南省人民医院儿童医学中心就诊的患儿家长说。

今年入冬以来，各地的呼吸道疾病诊疗需求增加明显，城乡居民尤其是儿童就诊需求明显增多。为减少患者聚集，尽可能避免呼吸道疾病叠加感染，各地医疗机构在挂号、检查、缴费等各环节不断优化服务流程，缩短就诊停留时间，方便患者就医。

重庆医科大学附属儿童医院实施线上线下预检分诊，快速分诊发热病人，并设置危重患儿入院绿色通道。在柳州市人民医院，分诊、就诊、缴费、抽血、输液等流程均可在儿科门急诊一个区域完成，家长及患儿不需要来回跑、上下跑。

北京大学第一医院检验科增加了取血窗口，医学影像科缩短了出报告时间。“医院信息中心还开发了新的信息系统，患者通过手机就能看到需要等多久、何时出报告。”北京大学第一医院党委书记姜辉介绍。

预防传染病最有效、最经济的方式是接种疫苗，通过接种流感疫苗可以有效减少感染、发病和重症发生的风险。目前很多社区卫生服务中心已经开通线上预约通道，患者通过小程序或APP预约后，就可以按照规定时间前往接种流感疫苗，简化了接种流程、节省了接种时间。

增加服务供给，就近就便有序就医

针对一些居民反映的就医难题，各地还推出延长门诊服务时间、增加号源、互联网问诊等措施，进一步增强医疗诊疗服务的供给能力。

上海市各级医疗机构增开诊室，延长服务时间，目前有50多家医疗机构提供24小时儿科发热门诊服务。天津市对全市儿科门诊、发热门诊、急诊和在院的患者诊疗数据实行日检测，调度大型医院及时采取增加号源、增加诊室、建立支援梯队等措施应对诊疗高峰。西安市加大基层医疗服务供给，进一步增加社区医院的出诊号源和出诊时间。

“杭州市依托互联网医院平台开设了发热门诊、儿科诊疗的专项咨询和复诊通道，在线开具处方，并且由第三方机构免费将药配送到患者家中，看病由线下转到线上，满足发热患者居家看病就医需要。”杭州市卫生健康委副主任应旭旻说。

目前，全国各地卫生健康部门已在官方网站和政务微信平台公布本地可以提供儿科诊疗服务的医疗机构信息，并及时更新，进一步方便群众就近就便有序就医。

此外，全国三级公立中医院中有93%设置了儿科，二级公立中医院中有73%设置了儿科。各地结合本地气候和地域特征，研究制定呼吸道疾病中医药防治方案，对于轻症儿童积极应用中医药治疗，对于重症儿童推动中医药早期介入，发挥中西医结合优势，提升救治效果。

畅通转诊渠道，合理分流患者

缓解呼吸道疾病就诊问题，各地还充分利用分级诊疗体系，对医疗资源进行有效分配管理，合理分流患者，提高救治效率。

“在医联体的协作下，上级医院向社区下沉儿科医师，确保每日均有一名儿科医师出诊，如发现患者情况较重，将及时通过绿色通道转诊至上级医院。”山西省太原市尖草坪区汇丰社区卫生服务中心主任刘海锋介绍。

作为所在片区的二级医院，北京市普仁医院承担着在大医院和社区医院中间双向转诊的任务，医院的儿科每天都要承接一部分三甲医院转诊过来的患儿，对于病情较轻并且有就近治疗需求的患儿，医生也会在开具检查结果和治疗意见后，向下转诊到社区卫生服务中心进行治疗。

据了解，2022年年底前，全国的乡镇卫生院和社区卫生服务中心已经实现了发热诊室“应设尽设、应开尽开”。目前，各地基层医疗卫生机构发热诊室正常运行，及时做好轻症患者的对症治疗和重症患者的早识别、早转诊。

国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋在12月10日召开的新闻发布会上表示，针对当前呼吸道疾病、特别是儿童呼吸道疾病高发形势，国家卫生健康委会同相关部门持续加强监测研判，指导各地对医疗资源统筹调配，根据患者数量增开相关诊室和治疗区域，扩充病房资源，指导二级医院、妇幼保健院、中医医院、基层医疗卫生机构儿科“应开尽开”，延长接诊时间，优化诊疗流程，提高服务效率，切实保障儿科诊疗需求。

“从发热门诊、急诊整体情况来看，近段时间全国呼吸道疾病就诊量相对平稳，特别是基层医疗机构分流了部分患者，全国整体正常医疗服务没有受到影响。”米锋表示。