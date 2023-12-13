多维发力多措并举 助力呼吸慢病专科建设行稳致远

近日，上海长海医院院长廖专，上海长海医院呼吸与危重症医学科主任董宇超和上海长海医院药剂科主任王卓做客人民健康推出的“加强临床专科建设 推动公立医院高质量发展”系列对话节目，并提出应从提高医疗服务质量、加强呼吸慢病多链条全流程管理、创新用药门诊发展等多个角度，合力推进呼吸慢病临床专科能力建设。

廖专说：“长海医院将持续以满足人民群众日益多元化的健康需求为目标，用好提升质量、优化服务、建好专科、培养人才、科创赋能五个抓手，不断推动医院的创新与高质量发展。”

加强专科建设提升医疗服务质量

专科建设水平是关系医院发展的核心竞争力。近年来，随着有关政策的出台与推进，各公立医院以加强临床专科建设为发力点，进而带动诊疗能力和服务水平双提升。

“专科建设是医院发展的翅膀，决定着医院的综合实力，这足以见得医疗机构发展专科建设的必要性和重要性。”廖专介绍，“以强带弱、建立学科群”是长海医院发展专科建设的策略，通过发挥优势学科的带动作用，协同提升相关专科服务能力。此外，医院以加强亚学科建设，提升常见病、多发病的临床诊疗能力，并组建医联体和专科联盟，让三甲医院的优质医疗资源下沉到基层，服务更多的老百姓。

“加强专科建设是推升诊疗能力的动力，其最终目的是带给病患更好的服务体验。提升患者就医体验不是空话，表层含义是以患者为中心加强服务，深层内核是要以疾病为链条，贯穿到学科建设、医疗服务理念行为等多方面。”廖专说，多学科联合诊疗是很多医院都在开展的工作。长海医院计划明年落地的肺结节中心，将聚集除呼吸科之外，来自影像科、胸外科、放化疗、用药等多科室的医生专家，联合为病患服务。

为推动临床专科全方位建设，长海医院当前正在打造“一站式病房”。廖专解释，传统的学科分类是基于医学理论去划分的，但老百姓并不懂学科，只知道自己得了什么病，因此病区的划分或将考虑以疾病为中心。在他看来，这需要实现医患换位思考。

董宇超认为，学科建设和定位是由其社会需求来决定的。呼吸疾病是社会面临的公共健康问题，如慢阻肺、哮喘、肺癌等，有较高的发病率，且患者早期难以察觉。这意味着呼吸专科医生的责任重大，呼吸专科建设具有社会使命和实际意义。

做“全”做“长”呼吸慢病防治管理

呼吸慢病的防治管理是一个动态的、长期的过程，为高危人群和确诊患者提供多链条全程管理，是医疗机构开展呼吸慢病防治工作的重点方向。

随着医疗理念的进步，从“以治疗疾病为中心”向“以健康为中心”的转变正在发生。“这代表着，我们要从疾病健康管控、疾病预防、规范诊疗、长期康复等环节，进行一体化探索。”董宇超认为，就呼吸专科而言，一方面，呼吸专业医生要大力宣传和推进控烟工作；另一方面，要做好对呼吸慢病患者的早期诊断、长期规范治疗和管理，这关系到患者的预后工作。“围绕这些实际需求，长海医院呼吸科建设了呼吸介入平台和呼吸危重症平台。它们的出现为内科医生、重疾医生的临床诊疗带来便利，在保持对传统呼吸慢病病人服务能力的同时，更借此推广多学科联合诊疗，进而支撑开展呼吸类新病种的探索研究。”

药学服务是长海医院开展呼吸慢病多学科联合诊疗的重要一环。王卓说：“近年来，药学团队越来越多地参与到呼吸疾病防治管理工作中。以多学科参与推进呼吸慢病全链条、多环节全程管理，目标在于带给病患更好的服务体验。”

将呼吸疾病防治管理延展到全程，有两个重要原因。董宇超介绍，一来希望最大程度去挖掘当下科技水平为患者服务的潜力。二来便于更系统地了解病人的临床数据和相关的科研的指标，最终为呼吸慢病诊疗提出新思路、创造新疗法、提出新方案。此外，二级医院、社区医院、科研机构等的联动参与也是全程化的重要元素。基层医疗单位有大量的专科医生提供了专业的医疗力量；AI技术所反映出的全面数据不但让诊治提效，还能够给社区医生提供具有参考性的诊疗建议，为基层医疗助力赋能，用技术更好推动三级医院的联动运作，提高基层医院诊疗水平。

创新药学门诊规范合理用药

降低患者用药风险，保障药物治疗效果，药学门诊是关乎提升群众就医体验的重要工作平台。合理用药在提升呼吸慢病患者长期规范管理及药物依从性方面，也发挥着关键作用。

从合理用药的角度看呼吸慢病管理，王卓提出，应大力加强临床药师的队伍建设。临床药师不仅保证患者基本用药供应，同时更多参与到用药合理性的工作上。大部分慢病患者平时都是在家里自行服药，其用药行为、观念可能产生偏差，因此需要药师发挥专业价值。对此，长海医院开设了互联网医院线上用药咨询通道，解答患者在自我用药过程中的疑难问题。同时，也在探索远程居家药学管理，监测患者居家用药行为是否符合医嘱，以及是否有药物不良反应等药物相关问题，为患者提供有针对性的专业服务。

“近年来，医院相继开设了妊娠哺乳期用药咨询门诊、呼吸药学伴随门诊等特色药学门诊，对于推动精准治疗起到积极作用。”据王卓介绍，妊娠哺乳期用药咨询门诊是在医院多学科协作下开设的，由于妊娠哺乳期安全用药问题广受社会关注，一经推出引来不少孕妇、哺乳期妇女前来咨询；呼吸药学伴随门诊是针对慢阻肺门诊和哮喘门诊开设的，其功能在于根据患者的不同需求指导正确使用吸入给药装置，配合患者定期随访确认是否合理用药，并对那些已掌握装置使用方法、但仍然控制效果不佳的患者进行吸气能力重新评估，有针对性地解决临床用药问题。

考虑到老年慢病患者通常存在多病共患、多重用药的情况，药学门诊还联合老年病科协同打造了老年慢病多重用药管理智能辅助决策系统。“我们把所关注的用药顺序优化原则做成信息化规则，帮助老年患者提高呼吸慢病院外用药依从性以及自我药物治疗管理水平。”王卓说。

合理用药不仅体现在疾病治疗环节，还应落实到前端预防。随着秋冬季节到来，呼吸道感染性疾病或传染性疾病迎来发病高峰。董宇超建议，老年人、孩子等特殊人群，以及密切接触病患的医务工作者，应适时佩戴口罩并按需接种流感疫苗，在保障自身健康的同时也对社会公众健康负责。