新闻发布会现场。人民网记者 闫妍摄

人民网北京12月13日电 （记者闫妍）今天，国家医保局召开新闻发布会，介绍2023年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整的有关情况。

国家医保局医药服务管理司司长黄心宇在发布会上介绍，本次调整，共新增126种药品，其中肿瘤用药21种，新冠、抗感染用药17种，糖尿病、精神病、风湿免疫等慢性病用药15种，罕见病用药15种（其中阿伐替尼片同为肿瘤用药），其他领域用药59种。同时，调出了1种即将撤市的药品。本次调整后，目录内药品总数将增至3088种，其中西药1698种、中成药1390 种，慢性病、罕见病、儿童用药等领域的保障水平得到进一步提升。

黄心宇表示，在谈判/竞价环节，143个目录外药品参加，其中121个谈判/竞价成功，成功率为84.6%，平均降价61.7%，成功率和价格降幅均与2022年基本相当。叠加谈判降价和医保报销因素，预计未来两年将为患者减负超400亿元。

“经过国家医保局成立以来连续6年目录调整，程序规则更加完善，评审测算更加透明，企业对药品价格的预期更加客观理性，加之获批上市的新药数量逐年增多，使得本次调整新增进入目录的品种数量较去年进一步提高，患者受益水平稳步提升，同时也有效提振了医药行业加大研发创新的信心，有利于更好促进经济社会发展，调整结果符合预期。”黄心宇说。