守牢从田间到餐桌的每一道防线（市场漫步）

满足社会对食品安全的新要求和食品行业发展的新需求，要把握好有效市场、有为政府、有序社会的辩证关系，在“产”“管”“治”上下功夫

由国务院食安办等28部门联合主办的2023年全国食品安全宣传周活动日前落下帷幕。会上对近年来食品安全工作进行了总结，各部门各地区严格落实“四个最严”要求，深化全过程监管，协同共治“餐桌污染”，主要农产品质量安全监测合格率稳定在97.4%以上，食品安全评价性抽检合格率稳定在98%以上。

我国是全球最大的食品消费市场。全国有1600多万食品生产经营者，规模不一、业态复杂，保障食品安全的任务艰巨繁重，食品安全这根弦一刻都不能放松。

人民生活水平不断提高，对食品安全的要求也在不断提高。满足社会对食品安全的新要求和食品行业发展的新需求，要把握好有效市场、有为政府、有序社会的辩证关系，在“产”“管”“治”上下功夫，统筹推进产业发展、政府监管、社会共治。

食品安全是“产”出来的。要压实经营主体责任，引导企业切实担负起保障食品安全的首责和主责。今年的食品安全周举办了企业食品安全总监落实主体责任、共护食品安全经验交流会，形成了生产者要尚德守法、诚信经营的共识。下一步，还要继续落实好《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》，督促相关企业加强管理，增强主体责任意识。

食品安全也是“管”出来的。要不折不扣贯彻食品安全法，完善食品安全体系，加强食品安全监管。当前食品消费形态、消费场景等均在发生变化，给食品安全监管体系、标准体系、检验体系等提出了新的要求。监管者要紧跟变化，完善新业态新模式监管措施。与此同时，要进一步筑实筑牢日常监管基础支撑，完善法律法规、标准规范、检验检测等各项制度，提升食品安全风险监测评估和应急处置工作水平。

食品安全还是“治”出来的。要完善社会共治，营造人人关心、人人参与、人人共享食品安全的良好氛围。消费者应自觉反对食品浪费，树立勤俭节约的“新食尚”。相关部门应探索创新社会共治模式、健全社会共治机制、发展社会共治力量。要加大违法案件处罚曝光力度，推动食品安全信息公开透明，鼓励社会各界共同监督，努力从“单向管理”向“社会共治”转变。

保障食品安全工作没有终点。相关主体要形成合力，守牢从田间到餐桌的每一道防线，严防、严管、严控食品安全风险，不断提升食品安全整体保障水平，保证广大人民群众吃得放心、吃得安心，不断满足人民群众对美好生活的向往。

《 人民日报 》（ 2023年12月13日 17 版）