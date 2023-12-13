儿科“应开尽开”——直击多地医院切实保障儿童呼吸道疾病诊疗需求

针对儿童呼吸道疾病高发形势，近期各地医院儿科“应开尽开”，优化诊疗流程，提高服务效率。

从统筹院内资源、全力扩增诊室和床位，到延长接诊时间、医护人员连轴转“不下火线”，再到及时分诊分流、缩短患者等候时间，记者在多地看到，医院切实保障儿童呼吸道疾病诊疗需求，为孩子们带来更多安心。

尽力缩短患儿候诊时间

12月11日20时，首都医科大学附属北京儿童医院。系统显示，发热门诊的开放诊位数为29个，候诊人数为163人，最长等候时间93分钟。

一名患儿家长告诉记者，虽然人多需要等候，但就诊流程规范有序，分诊时就开化验单，大大减少复诊量，尽可能节约了时间。

北京儿童医院副院长赵成松介绍，为应对就诊压力，全院医疗资源向内科、发热咳嗽门诊倾斜，开设了肺炎序贯治疗门诊。同时，医院施行检验、影像、药学及收费窗口联动，增加工作人员数量，延长工作时间，保障临床需求。

在同济大学附属同济医院儿科门诊，走廊长椅上坐满了等待就诊的儿童和陪伴的家长。记者发现，门诊医生电脑屏幕的左上角，都有一个醒目数字，显示着实时排队候诊人数。

同济医院儿科主任乔晓红告诉记者，当这个数字超过20，就会启动应急机制，病区医生忙完后会聚到门急诊帮忙，开放所有诊室，直到降至个位数。

按照主管部门的指导和调度，各地根据患者数量增开相关诊室和治疗区域，扩充病房资源。各地二级医院、妇幼保健院、中医医院、基层医疗卫生机构儿科“应开尽开”。

在吉林省舒兰市人民医院儿科门诊，长春市儿童医院中西医结合科主任薛斌正在为患儿诊疗。作为医联体单位，长春市儿童医院派驻专家团队，4个月来帮助舒兰市人民医院儿科住院疗区由原来的1个疗区20张床位，扩增至2个疗区42张床位。

山西省太原市坝陵桥社区卫生服务中心的走廊里，几名家长带着孩子正在排队候诊。中心主任侯彦介绍，中心是山西省儿童医院医联体单位，有多位儿科医师坐诊，配备充足的儿科专科用药，开展血常规及超敏C反应蛋白、肺炎支原体抗体检测、流感病毒抗原检测（甲乙流）等检查。

长春市儿童医院中西医结合科主任薛斌在舒兰市人民医院儿科疗区查房。受访对象供图

根据国家卫生健康委公布的信息，目前全国二级以上医疗机构儿童呼吸道疾病诊疗量整体呈现波动下降趋势。

保障关键岗位接诊能力

最近几个月，李淑华每天下班时都会查看当天发热门诊的统计数据。

李淑华是广州市妇女儿童医疗中心儿内科门诊主任、发热门诊主任。“要做到心中有数，动态安排医生。”李淑华告诉记者，在发热门诊就诊量较大的工作日晚上和周末，其他内科科室的人手也会前来支援。

正是午饭时分，山西省太原市妇幼保健院儿内科的医护们仍在忙碌着，办入院的家属不时来询问，病房的呼叫器此起彼伏。护士丁晓托人买了午饭，却一直没空吃，饭盒里的米饭和蔬菜都已冰凉。

“科室病房本来是三层，病人增加后我们又多开了一层，医护人员也尽可能往‘呼吸’调，大家都是加班加点，‘轻伤不下火线’。”太原市妇幼保健院儿内科主任薛萍告诉记者，科里200余张床位近期一直满负荷运转。

在吉林省舒兰市人民医院，午休时间已过，薛斌诊室里的患者依旧接连不断。“这段时间出诊，有的医生来不及喝水、上厕所，一坐就是一天。因为每个患者都很急，尽量不让大家等。”薛斌说。

太原市妇幼保健院的护士正在给患儿拍背。新华社记者马晓媛摄

吉林大学第一医院小儿呼吸科主任孟繁峥介绍，为方便家长下班后带患儿就诊，医院协调全院儿科诊疗资源，增设“黄昏门诊”，同时还增设了儿科病床，医护人员全力以赴，缓解患儿候诊时间长、重症患儿住院难等问题。

保证关键岗位的接诊能力，提升候补梯队的专业诊疗能力……记者采访了解到，多家医院积极调度医疗资源，医护人员加班加点、全力以赴。

迎来更多“心头一暖”

北京儿童医院地下一层的输液大厅里，加装了一排排色彩鲜艳的“青蛙椅”。椅子下方能够存放水瓶、背包，一旁配有小板凳，可供患儿家属陪同。孩子们坐在“青蛙椅”上，专注地看着动画片，输液似乎不再煎熬。

北京儿童医院党委书记张国君表示，希望这些“青蛙椅”能给孩子们带来舒适和安心，让患儿和家人感到温暖。

在广州市妇女儿童医疗中心儿内科诊室里，主任医师唐书生的诊台上放着一幅幅五颜六色的儿童画，这些都是小患者送来的。

拿起其中一幅彩笔绘就的医生画像，唐书生告诉记者，这是一个8岁女孩画的，她前段时间患了肺炎，症状较重，经过悉心治疗，4天后退烧，一个多星期后痊愈。复诊时，家长带着孩子送来这幅画表达感谢。

12月7日，广州市妇女儿童医疗中心儿内科主任医师唐书生在诊室出诊。新华社记者徐弘毅摄

“悉心照料尽职尽责，医德高尚温暖人心。”西藏拉萨新生儿小旦增的父母带他复诊时，赠给西藏自治区妇产儿童医院重症医学科医护人员的锦旗上写着这两行大字。

“进院时，旦增刚出生21天，呼吸困难，口唇青紫，一测血氧饱和度，只有67%。”四川大学华西第二医院援藏医生、西藏自治区妇产儿童医院重症医学科副主任冯艺告诉记者，检测发现，小旦增系呼吸道合胞病毒感染，随后，经过针对性的治疗和精心护理，小旦增顺利康复出院。

在山西省太原市妇幼保健院儿内科，由于患儿骤增，床护比不足，每个护士都忙得团团转，但患者和家属的理解常常让护士们“心头一暖”。

儿内科护士荆睿娴说，有时3个呼叫器同时响，家属看到护士忙不过来，会主动说不着急。“这种理解和温暖让我很感动。”荆睿娴说。

据国家卫生健康委最新举办的新闻发布会介绍，近段时间全国呼吸道疾病就诊量相对平稳，特别是基层医疗机构分流了部分患者，全国整体正常医疗服务没有受到影响。（记者董瑞丰、马晓媛、袁全、赵丹丹、顾天成、徐弘毅）