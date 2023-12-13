大范围降雪降温来袭，这些事项要注意

新华社天津12月12日电（记者黄江林）据中央气象台消息，预计13日至15日、14日至16日，我国中东部将再次出现大范围雨雪和寒潮天气。专家提示，本轮天气过程低温雨雪冰冻气象灾害风险高，应防范大范围降雪降温天气对人体健康、交通出行、农牧业生产等的影响。

短时间剧烈降温，将对身体健康产生不利影响，尤其易引发脆弱人群心脑血管疾病和感冒等。天津中医药大学第一附属医院呼吸科主任医师朱振刚说，寒冷空气会使呼吸道的血管收缩、循环减少，导致免疫力下降，病原体容易乘虚而入。公众要尽量减少外出，特别是老年人、婴幼儿及有基础疾病的患者，出门尽量佩戴口罩，及时添加衣物，做好防寒保暖。

12月11日，北京鼓楼前，人们在清理积雪。自12月10日夜间开始，北京全市各地陆续降雪。新华社记者 罗晓光 摄

低温雨雪天气将导致能见度下降，道路湿滑甚至结冰，事故多发易发。天津市公安交通管理局指挥室指挥中心主任沈卫胜提示，冰雪天尽量避免远途出行，驾车外出需要提前检查车辆，行驶过程中牢记“减速、控距、亮尾”，减少变线行驶，避免强超强会。

沈卫胜表示，一般雨雪天能见度低，司机应该注意灯光的正确使用，低能见度时除开启示廓灯和前后位灯外，还要开启雾灯、近光灯，便于观察前方情况并提升自身车辆辨识度。

值得注意的是，虽然降雪有利于麦田增墒，但较大降雪、大风天气容易引发大棚垮棚、棚膜受损等情况，造成农业生产损失。气象专家建议，北方冬麦区要加强小麦苗情、墒情监测，做好防冻工作；南方地区要做好冬小麦和油菜的水肥管理和病虫害防控，在降温降水过程来临前及时采收成熟的瓜果蔬菜，并做好储运、上市工作。

12月11日，河北省石家庄市栾城区岗头村种植户在清理大棚上的积雪。新华社记者 王晓 摄

此外，气温明显下降，能源需求量将增大，相关部门应做好供热、供电、供气等能源保障工作。同时，应对大风天气，还需提前加固室外搭建物，加强港口及各类船舶的安全检查，防范大风对城市建筑、设施和海上作业的不利影响。