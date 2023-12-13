北京积水潭医院已接诊149名摔伤患者

12月10日晚，北京迎来今冬首场大范围降雪，近两日，北京积水潭医院接诊雪后摔伤的患者数量明显增加，截至12月12日10点，北京积水潭医院三个院区共接诊149名摔伤患者。今明两天本市将迎来新一轮明显降雪天气，雪后出行应该如何注意防止摔伤？摔伤后怎么办？北京积水潭医院骨科专家为广大市民发来健康提示。

“每年下了第一场雪之后对骨科来说都是考验，摔伤后来急诊的病人数量会明显增加。”据北京积水潭医院创伤骨科副主任李庭介绍，下第一场雪的时候大家没有足够重视，出行缺乏思想准备，容易摔伤。摔伤患者各年龄段都有，不过60岁以上的老年人占比更大。“年轻人不容易骨折，有的是造成软组织挫伤，但老年人因为骨质疏松，摔倒之后更容易骨折。”

哪些部位更容易受伤？李庭表示，最常见的是手腕骨折，因为滑倒之后人下意识地会用手撑地，结果容易造成手腕骨折，这部分患者一般占雪后骨折患者的60%以上。其次是脚踝骨折或韧带损伤，这种情况往往由于路滑崴脚造成。此外还有肩膀骨折、髋部骨折等。出现髋部骨折的往往以老年人居多。因此，李庭建议老年人在雨雪天气尽量减少出门，不得不出门一定要注意路面情况，看看地上有没有积水、结冰。走路时迈小步，慢慢走，有条件的最好穿上防滑鞋。

老年人如果不小心摔倒了怎么办？李庭表示，如果不慎摔倒受伤，应尽量及时到医院就医，拍片子明确病情。“不管是手撑地还是大胯着地，一旦发现受伤部位有疼痛、肿胀，或者走路不吃劲儿，虽然不一定疼得很厉害，也建议到医院就诊排除骨折的可能。”摔伤之后多久能痊愈？李庭表示，如果是韧带损伤，一般医生会给患者做“伤后制动”处理，大概需要三到四周时间，让韧带慢慢愈合。如果是错位不大、相对稳定的骨折，一般会打石膏或做个支具，大概需一个多月时间，拆完石膏之后再慢慢活动，但也需要三四个月时间骨头才能长结实。“一般骨折要完全恢复得半年以上时间，要有思想准备。最重要的是避免受伤，受伤后要按照科学规律来治疗，给身体一个恢复时间。”

李庭还提醒，像一些必须需要手术才能治疗的情况，比如老年人的髋部骨折，长期卧床容易出现肺部感染等并发症，一定要及时处理。不过，随着手术技术的进步，通过急诊快速通道及时做手术，大部分髋部骨折病人在术后第二天、第三天就能下地走路。提醒广大市民，如果不幸发生骨折，一定要及时到正规医院就诊。

此外，寒冷的冬天是脑血管疾病好发的季节，特别是既往有相关疾病的老年人更是高危人群，近期各医院急诊科接诊脑血管疾病的患者明显增加。北京天坛医院急诊科副主任杜万良表示，寒冷天气是脑卒中发病诱因之一，除了外伤，急剧降温下，广大市民也要警惕卒中发病。

杜万良表示，随着气温下降，人体很多生理指标会发生变化，比如血压升高、血液黏稠、血流缓慢等，更容易出现血管狭窄或血管闭塞等脑血管病症状，加重发病风险。同时，冬季天气寒冷，人们不愿意出门锻炼，活动量减少易使血糖升高，血液循环不畅，导致脑血管疾病的发生。