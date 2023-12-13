【一线讲述】

从事中医临床医疗工作16年，临诊十几万人次，我的体会就是，中医药的发展离不开“用心”二字——用心去沟通，用心去辨证，用心去挖掘中医药的潜力，用心去总结中医药优势。

小时候经常听母亲说起，我咳嗽3个月仅凭三剂中药就治好了。从此，我对中医医生充满敬佩，对中药的妙用充满好奇。高考后我毫不犹豫选择了中医学专业，也憧憬着有一天自己能用三剂中药治好患者的病。

工作后，我发现行医并不是想象的那么简单和美妙。穿上白大褂，坐在诊室，不是有了医师证就会有患者找。板凳一坐几年冷，有时候多几个人来找我看病就会很充实。

寂寞可能是基层青年中医医生的必修课。在“坐冷板凳”期间，我看书、思考，谨慎而又珍惜每一次出诊实践。每一个回头找我诊病的患者，对我来说都是成长的机会。

这期间，我读经典、看医案，在实践中磨砺，在磨砺中寻不足。我先后师从国医大师余瀛鳌、首都国医名师王莒生、全国脾胃病知名专家王道坤等多位全国知名专家，在不断的学习和实践中思考与总结。

在我的从医生涯中，我接手和挑战了一些疑难病例，曾单纯用中药治疗近千例顽固HPV感染并伴有癌前病变的患者，效果明显，总结出“温、情、宜、居”防病养生法则；用养血生肌、行气通络的思路治疗萎缩性胃炎伴肠化，治疗效果理想；针对带状疱疹的治疗，主张两步选择法，总结出“六、四、三、二、一”解毒法，3~14天痊愈率90%。同时针对其他疾病遵循“变中求辨”，把握治病主动。

取得一些成果后，在医院的推荐下，我参加了北京市朝阳区的“师承工程”、名老中医传承工程，向老中医、老专家学习，开阔了眼界，启发了更多更好的诊疗思路。

现在，找我看病的患者越来越多了。我先后获得了一些荣誉，如首都中医榜样人物、首届朝阳区中青年名中医、2022年朝阳群众好榜样等，并成为北京中医药“薪火传承3+3工程”王道坤名医传承工作室负责人，这对我是莫大的激励。

百姓需求的中医药，不仅是技术的中医药，更是人文的中医药。中医发展需要人才，特别是中青年中医医生，需要给他们信任、给他们机会，让他们更好地为中医药传承创新发展贡献一份力量。

（本报记者张景华、李睿宸整理）