发挥特色优势 焕发中医药新活力

【专家视点】

人民健康是社会文明进步的基础，是民族昌盛和国家富强的重要标志。中医药是我国独有且千年传承、代代发展的健康医学，千百年来已经融入国人的日常生活，与现代西医学一道守护着人民健康。

“十四五”规划纲要提出，坚持中西医并重和优势互补，大力发展中医药事业。健全中医药服务体系，发挥中医药在疾病预防、治疗、康复中的独特优势。中医药发展的关键在基层，能否为老百姓提供优质的中医药健康服务的关键也在基层，因此提升基层中医药人才的能力是根本。发展中医药事业，要形成以区域内三级中医医疗机构及以辖区内国家、省市级教学科研机构为龙头，以社区、乡镇医疗机构为枢纽，家庭医生、村医为终端的医疗服务体系，真正体现中西并重的医疗健康保证体系，为人民健康提供强大支撑。

北京市朝阳区是“国家卫生城市（区）”和“全国基层中医药工作先进单位”，中医药资源丰富，中医药名家云集，是首都中医药传承创新发展及国际交流的重要基地。北京中医药大学、中日友好医院、北京中医药大学附属第三医院等均位于朝阳区，同时，朝阳区还拥有区级中西医结合医院和完善的社区卫生服务中心，2023年又引进了北京中医医院。近年来，在以往人才建设的基础上，朝阳区逐步提升人才的质量和数量，让中医药人才既能“顶天”——成为国家中医药研究的重要力量，更能“落地”——将中医药资源下沉到基层，让百姓不出社区就能得到优质的中医药服务。

中医药学是中国古代科学的瑰宝，也是打开中华文明宝库的钥匙。如何用好这把钥匙，展现中华文明的辉煌？要推动中医药文化创造性转化、创新性发展，做到守正创新。中医药理论的“正”就是“天人合一、整体观念、扶正祛邪、未病先防”等，只有守住立论的根本，在临床疗效的基础上才能真正做到创新。中医药的发展史，就是一部创新史。创新，始终是推动中医药发展的根本动力。如今，先进科学技术的发展为中医药提供了强大技术支撑，同时多学科、跨行业合作也为加快中医药现代化发展带来广阔空间。

把中医药这一祖先留给我们的宝贵财富继承好、发展好、利用好，需要久久为功、驰而不息，坚持守正创新，不断提升中医药技术和服务水平，在促进人类健康事业发展中发挥中医药的独特作用。

（作者：刘清泉，系全国政协委员，首都医科大学附属北京中医医院党委副书记、院长）