直播预告：加强临床专科建设 推动公立医院高质量发展

为深入贯彻落实《关于推动公立医院高质量发展的意见》要求，充分发挥临床专科能力建设对推动公立医院高质量发展的重要作用，人民健康推出“加强临床专科建设 推动公立医院高质量发展”系列对话节目，邀请业内专家建言献策。

12月13日14:00至15:00，上海长海医院院长廖专，上海长海医院呼吸与危重症医学科主任董宇超，上海长海医院药剂科主任王卓将就“专科建设发展助力公立医院高质量发展”相关话题与公众进行探讨，欢迎届时收看。

专家简介：

廖专，海军军医大学第一附属医院(上海长海医院)院长，主任医师、教授。兼任全国慢性胰腺炎学组组长、全国胶囊内镜协作组组长、中华消化内镜学会委员、中国医师协会胰腺病专委会常委、上海市消化内镜学会副主委及胶囊内镜学组组长等职务。在《中华内科杂志》等学术期刊上发表论文300余篇，主编中英文专著4部，主持或参与制定全国指南共识16部，主持基金课题20余项，获专利30余项，上海市卫生系统青年人才最高荣誉奖“银蛇奖”一等奖获得者，获国家科技进步二等奖、上海市科技进步一等奖、国之名医青年新锐和树兰医学青年奖等。

擅长：常见消化疾病及胰腺、胆道和小肠等疑难疾病的临床诊治，尤其在慢性胰腺炎、胰管结石、胆管疾病内镜微创治疗、小肠疑难疾病内镜诊治和磁控胶囊胃镜等方面积累了丰富临床经验，熟练掌握胃肠镜、胶囊内镜、体外震波碎石（ESWL）和内镜逆行胰胆管造影术（ERCP）等技术，率领团队累计诊治慢性胰腺炎6000余例，完成胶囊内镜检查10000余例。

董宇超，海军军医大学第一附属医院(上海长海医院)呼吸与危重症医学科主任，主任医师、教授。上海市医学会呼吸病学专科分会第十二届委员会副主任委员、危重症学组组长 中华医学会呼吸病学分会第九、十届危重症学组委员、第十一届委员会呼吸治疗学学组委员 中国医师协会内镜医师分会第一届呼吸内镜专业委员会（学组）常务委员兼秘书长 上海市医学会第四届预防接种异常反应鉴定专家库成员 上海市医学会第六届医疗事故技术鉴定专家库成员。 荣立二等功、三等功各1次；带领团队获“全国抗击新冠肺炎疫情先进集体”“全国先进基层党组织”称号、优秀呼吸医师、校“金听诊器”金奖。

擅长：呼吸危重症、呼吸病介入诊疗救治、肺癌早期诊断与综合治疗、呼吸系统疑难病的诊治、复杂气道疾病的支气管镜下诊治。成功救治大量急、慢性呼吸衰竭患者，抢救成功率90\%以上。

王卓，海军军医大学第一附属医院(上海长海医院)药学部主任，医院药学教研室主任。药理学博士，临床药学博导，国家临床药师培训基地带教老师。中国药师协会TDM药师分会副主委；中国药理学会TDM研究专委会临床药师学组组长；全军临床药学研究专业分委会副主委；上海市药学会药物治疗专委会副主委。《中国医院用药评价与分析》杂志副主编，《中国药房》《中国药业》《世界临床药物》《中国现代应用药学杂志》《药学实践杂志》《药学服务与研究》等杂志编委。发表论文200余篇，主编专著2部，副主编4部，授权发明专利5项（第1）。主持国家自然科学基金3项、新药重大专项任务1项、其他课题10项。

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