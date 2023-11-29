胃癌关爱日：警惕！这6类人属于胃癌高危人群

11月29日是胃癌关爱日。据有关数据显示，我国胃癌发病率和死亡率在各种恶性肿瘤中均位居第三。温州医科大学附属第一医院消化内科主任医师陈坛辀在接受人民网记者采访时表示，建议胃癌高危人群每年做一次胃镜，有助于及早发现胃癌病变。

“胃癌的早识别、早发现、早治疗非常重要。”陈坛辀介绍，早期胃癌并不会有多么明显的症状，只有少部分人会有消化不良的症状，如肚子胀、食欲不振、恶心、呕吐等。

哪些人更容易患胃癌？陈坛辀表示，40岁以上人群；饮食不规律、暴饮暴食，长期进食高盐、烟熏制品、盐腌食品者；生活习惯不良者，如吸烟、重度饮酒的人群；有胃癌家族史者；患有胃溃疡、胃息肉，有胃部手术史等胃病者；幽门螺杆菌感染者。

“需要注意的是，感染幽门螺杆菌会增加得癌几率，但并不意味着感染后一定会得胃癌。”陈坛辀介绍，感染幽门螺杆菌后无需过度焦虑，应根据自身情况积极配合治疗。

陈坛辀还表示，定期做胃镜检查，对于早期发现胃癌十分重要。建议胃癌高危人群每年做一次胃镜检查，非高危人群建议40岁开始做一次胃镜，之后每3至5年做一次胃镜检查。

那么，我们该如何预防胃癌呢？陈坛辀表示，生活方式的调整对于预防胃癌至关重要。要多食新鲜蔬菜、水果，避免高盐和霉变食物摄入，避免暴饮暴食和进食过烫的食物；戒烟限酒；保持乐观的情绪和良好的心态，积极治疗慢性胃病和幽门螺杆菌感染。