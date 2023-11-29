严重失信企业将被不同程度禁入或约束

本报北京11月28日电 （记者孙秀艳）国家医保局日前发布关于加强和改进医药价格和招采信用评价工作的通知，要求强化责任担当、加强向生产企业穿透、加大信息披露力度、拓展评定结果应用。

通知指出，医药价格和招采信用评价制度实施以来，在营造公平公正的医药采购交易环境、推动医药企业诚信经营、维护规范的药品耗材价格秩序等方面发挥了积极作用，但也存在向生产企业穿透不到位、失信处置不及时等问题。

为进一步压实责任、强化制度落实，通知要求各省级医药集采机构要切实承担价格主体责任，在准确把握运用裁量基准和操作规范的基础上，积极推进失信评级处置工作，原则上在接到国家医保局通报相关案源6个月内完成评级处置。各省级医疗保障部门要切实履行对省级医药集采机构评级处置的指导和监督职责。

通知强调，在组织国家集采和省际联盟采购设置招采规则时，医疗保障部门应充分考虑评定结果因素，对“特别严重”及“严重”失信企业实行不同程度的禁入或约束。要强化信用评价与价格治理的协同联动，在一省份确定失信产品价格虚高空间后，应及时通知其他省份予以关注。

《 人民日报 》（ 2023年11月29日 13 版）