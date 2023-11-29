36个城市被命名为“国家食品安全示范城市”

28日，国务院食品安全委员会办公室在2023年全国食品安全周主场活动上发布第三批食品安全示范城市名单。经国务院食品安全委员会批准，国务院食安办新命名山西省运城市等36个城市为“国家食品安全示范城市”。

国家食品安全示范城市创建是《中共中央 国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》明确的重点工程，旨在以创建工作为抓手，发挥地方党委政府积极性，动员社会广泛参与，形成可复制可推广的经验做法，完善食品安全治理体系，提高食品安全治理能力。自创建开展以来，有力提升了城市食品安全整体水平。

此次被命名为“国家食品安全示范城市”的36个城市具体为：山西省运城市，内蒙古自治区呼和浩特市、乌兰察布市，辽宁省盘锦市，吉林省延边朝鲜族自治州，黑龙江省哈尔滨市，江苏省南通市，浙江省绍兴市，安徽省合肥市、马鞍山市，福建省莆田市，江西省新余市，山东省济南市，河南省郑州市，湖北省宜昌市、襄阳市，湖南省张家界市，广东省佛山市，广西壮族自治区南宁市、钦州市，海南省海口市，重庆市江北区、荣昌区、武隆区，四川省泸州市，贵州省贵阳市、六盘水市，云南省昆明市、曲靖市，西藏自治区林芝市，陕西省宝鸡市，甘肃省兰州市、嘉峪关市，宁夏回族自治区银川市、石嘴山市，新疆维吾尔自治区哈密市。