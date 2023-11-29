留下一支带不走的高水平医疗队

“一定会成功的！”11月21日，西藏自治区人民医院心胸外科援藏专家闫朝武教授一边在同事帮助下穿上沉重的铅衣、套上手术服，一边给同事鼓劲儿打气。

“9岁的病人旦增卓玛，因为肺动脉瓣狭窄造成右心衰竭，跨瓣压差超过120毫米汞柱，严重影响生长发育，手术后会得到大幅改善。”闫朝武说，“今天做的手术，与普通的肺动脉瓣手术不同，这类手术在国内乃至全球开展得都很少，属于高难度的手术。但是我有信心，手术一定会成功。”

手术过程中，闫朝武教授一边指导同事进行手术操作，一边紧盯显示屏密切关注患者的生命体征变化。经过50分钟的紧张手术，全区第一例肺动脉瓣狭窄介入治疗顺利完成！

来自中国医学科学院阜外医院结构性心脏病中心的闫朝武，计划在一年的援藏时间里，为西藏自治区人民医院带出更多的徒弟。“授人以鱼不如授人以渔。”闫朝武说：“时间很短，我会尽量在做好常规手术的同时，带领同事尝试更多复杂病例，把更多先进技术留在高原。”

2015年起，中共中央组织部牵头、国家卫生健康委组织实施医疗人才“组团式”援藏工作，北京协和医院作为牵头医院对口支援西藏自治区人民医院。目前，已有9批援藏医疗队队员接力援藏。医疗人才组团援藏支撑起西藏自治区人民医院大病兜底、300多种大病不出藏的底气。自治区人民医院的五大中心建设取得实质性进展，挂牌国家标准版胸痛中心、国家高级卒中中心建设单位，成为中国创伤救治联盟创伤救治中心建设单位，危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心通过自治区复审。以自治区人民医院为牵头单位的医联体，筑起高原人民生命的安全线。

通过“以院包科”“师带徒”等方式，医疗人才“组团式”援藏工作有效提升了自治区人民医院医疗服务能力，更多专科门诊得以建立，为患者带来较好的服务体验感。北京协和医院副院长、西藏自治区人民医院院长彭斌介绍，在过去一年中，自治区人民医院申报新技术新项目19项；新增帕金森、血管外科等7大专科门诊，医院诊疗服务不断完善。“我们提倡有温度的医疗服务，已经建立了方便群众就医的一站式服务大厅。为更好了解群众在就医过程中的意见，今年设立了院领导接待日，还通过老年友善医院建设、加强导医培训等方式，提升医院服务水平、提高群众就医满意度。”彭斌说。

要“输血”还要“造血”。过去一年间，北京协和医院与西藏自治区人民医院双向培养人才。援藏专家与带教的数十名本地骨干医护人员签订“组团式”援藏医疗人才帮带协议书，通过“小讲堂”、师徒沟通会等方式规范培养年轻医师综合能力。自治区人民医院先后派出两批次24名医务人员在北京协和医院接受三个月到一年时间不等的进修学习，为西藏打造一支带不走的高水平医疗队。

彭斌介绍，自治区人民医院通过深化医联体、专科联盟合作，依托学会及协和大后方，成功举办了多场品牌学术会议，辐射人数近4000人，“朋友圈”持续扩大。

近日，北京协和医院召开了第八批医疗人才“组团式”援藏医疗队工作总结暨表彰会。北京协和医院副院长彭斌带领的第八批援藏医疗队队员在医疗管理提升、“造血式”帮扶、区域辐射、大病兜底、学术引领及平台支撑等方面发挥了重要作用，彭斌等10人获得“援藏特殊贡献奖”。

（本报记者 尕玛多吉 傅 强 本报通讯员 李梅英）