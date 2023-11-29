牛肉和牛奶含增强抗癌效果物质

美国芝加哥大学科学家开展的一系列实验研究显示，在牛肉和牛奶中发现的十八碳烯酸（TVA），可通过激活应对肿瘤的免疫细胞，靶向几种不同类型的癌细胞。进一步研究发现，该物质可与现有疗法协同发挥作用，对抗癌症。相关论文发表于最近的《自然》杂志。

为深入研究食物对人类健康的影响，研究团队创建了一个由255种营养化合物组成的库，其中包括不同的蛋白质和脂肪。然后他们深入研究了有可能支持或增强某些T细胞（参与身体对癌症反应的免疫细胞）活性的化合物。研究团队测试了前6种候选物质对从小鼠身上提取的各种T细胞的影响，最终发现了这种特别强效的营养素TVA。TVA是一种长链脂肪酸，存在于奶牛和绵羊等反刍动物的肉和乳制品内。

TVA是几种脂肪酸之一，当人们食用反刍动物的肉或奶时，它会进入人体内。人体只分解约20%的TVA，剩下80%TVA对人体的作用此前一直是未知数。一系列实验结果显示，TVA激活了小鼠黑色素瘤细胞的抗肿瘤免疫活性。而且，与未食用TVA的小鼠相比，患有皮肤癌的小鼠在食用富含TVA的饮食后，肿瘤生长显著减缓。

研究团队还发现，TVA会促进CD8+T细胞的抗肿瘤活性，CD8+T细胞是一种对杀死癌细胞至关重要的免疫细胞；而且血液中TVA水平较高的淋巴瘤患者对免疫疗法的反应更好。在一项实验中，TVA增强了一种免疫疗法药物杀死人类白血病细胞的能力。

研究人员表示，未来他们将对TVA和免疫疗法协同工作开展进一步研究。另外，大量摄入红肉会增加患乳腺癌、结肠癌和直肠癌的风险，但服用补充剂可避免摄入过量红肉。