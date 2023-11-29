海外中餐业者“美食寻根”

“当下，美国中餐业正迎来‘品质中餐’新阶段。”美中餐饮业联合会主席胡晓军近日表示，“品质中餐”是美国中餐业发展的未来趋势。

1998年，胡晓军在芝加哥唐人街开起“老四川”中餐馆。25年间，他将旗下的中餐品牌拓展至20多个，成立“老北京”“老上海”“老湖南”等人气高、口碑佳的中餐厅，让中餐受到美国主流社会的更多关注。回顾美国中餐的发展，胡晓军说，“杂碎时代”的中餐没有多样的调料，只有酱油和豆芽，却满足了早期中国移民的思乡胃，让中餐在美国扎根；“美式中餐”是适应美国人口味的改良中餐，它将传统的鱼香八块鸡改良成左宗棠鸡，将咕咾肉演变为酸甜肉，打开了美国人的“中国胃”；“家庭中餐”倾向于正宗中国味道，将越来越多中国菜搬上异国餐桌；“品质中餐”则是文化、味道、环境、服务的结合。

日前，胡晓军发起一场“美食寻根之旅”，他和几十名美国中餐业者走进中国的烹饪学校、餐饮企业寻求美国中餐业发展的新机遇。胡晓军表示，寻找并培养有能力的烹饪人才和经营人才是美国中餐业发展的关键。在“寻根之旅”中，他们在川菜大师课程中学习宫保鸡丁和麻婆豆腐新的烹制和呈现方式，在众多餐饮品牌中寻求适合自己的经营之道。

胡晓军在美国还经营多家奶茶店，他将中国奶茶店开设在美国景区之中，独特的味道和体验吸引了不少食客。他说，海外中餐是传统中餐与当地风味的互相成就，是以食为媒传播中国文化的好方式。

“我将美国中餐的菜式分为四部分。”胡晓军说，一是正宗的传统中餐，比如回锅肉、水煮肉、麻婆豆腐，这些菜口味正宗，中国移民往往从中寻找记忆中的味道；二是流行菜式，比如烤鱼、麻辣香锅、奶茶等，主要受众为年轻人，他们具有很强的消费能力，是不可忽视的食客；三是因地制宜的美式中餐，主要受众为美国人；四是不同餐馆独有的特色菜、自创菜，这是餐馆长久立足的根本所在。

美中餐饮业联合会名厨委员会委员霍志民是“美食寻根之旅”的参与者，也是海外中餐馆的主厨。他表示，在中国的学习让他对川菜的发展历史和技艺有了更深的认识和提高，对川菜文化的传播有了更多责任感。

（据中新社电 记者徐文欣）