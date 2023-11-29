打造更多健康企业（纵横）

不久前，16家企业顺利通过评审，获2023年柳州市健康企业称号。广西柳州于2020年启动健康企业建设，目前有市级健康企业47家、自治区级健康企业1家。

健康企业，指的不是从事医药生产、医疗卫生等行业的企业，也不是经营状况良好、发展形势喜人的企业，而是实现企业建设与人的健康协调发展的企业。这类企业致力于不断完善企业管理制度，有效改善企业环境，提升健康管理和服务水平，打造企业健康文化，满足企业员工健康需求。观察获评的健康企业，其本身的经营状况、发展形势也很健康。

在实施健康管理的企业，员工的工伤率、患病率、住院率等指标往往比较低，大部分的疾病风险都因为早检查、早诊断、早治疗而得以消除。企业因及早干预，使得在员工医疗保健方面的支出总额减少，从而降低了成本。同时，员工的身心更健康、精力更充沛，也有利于高效协作，提高企业的劳动生产率。此外，员工从企业的健康管理中能够感受到企业的关怀，更有归属感和工作热情。这样的企业氛围更能吸引人才、留住人才，可为企业创新注入更多力量，为企业发展创造更多可能。

健康的企业由健康的员工组成，已成为各界共识。2019年国家卫生健康委联合多部门出台《关于推进健康企业建设的通知》，制定印发《健康企业建设规范（试行）》，提出建设健康环境、提供健康管理与服务、营造健康文化等全方位推进健康企业建设的各项措施，指导各地规范开展健康企业建设。近年来，不少地方出台相关政策措施，推进企业健康体系建设正在成为一股潮流。比如，广东东莞一家日用品公司设置戒烟奖，戒烟成功者每人奖励500元；江苏南京一家科技公司为职工提供带薪失眠假，每月可请1天，全年12天。这些企业在创建健康企业过程中推出的各类创新举措，值得借鉴。

员工是企业的最大财富。为员工生活质量、生命安全进行投入，从而产生福利，是企业明智的“理财”。员工健康了，企业会更健康。

（摘编自《广西日报》，原题为《重视员工健康 企业才更健康》）

《 人民日报 》（ 2023年11月29日 05 版）