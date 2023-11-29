信息共享加速 患者诊疗减负（暖闻热评）

【关键词】检查检验结果互认

【事件】《“十四五”全民健康信息化规划》提出，开展全国医疗机构信息互通共享三年攻坚行动。一段时间以来，多地有序推进医学检查检验结果省域内的互通共享，浙江省共有436项检查检验项目实现互认，累计互认数量超过3000万项次，直接节约医疗费用超过11亿元；福建省检查检验结果互认平台已经接入了243家二级以上的公立医院……截至目前，全国已有204个地级市开展了检查检验结果的互通共享，让群众看病少做重复检查、减少诊疗支出。

【点评】

在一家医院做了检查后，换一家医院就诊，还要重新检查，既费时又费钱。由于技术、质量安全等原因，部分医疗卫生机构对检查检验结果“不能认、不愿认、不敢认”，重复检查检验成为不少患者的烦心事。实现检查检验结果互认，既可以改善患者就医体验，也有助于提高医疗资源的利用率，增强群众获得感。

检查检验结果互认的前提是检查检验的规范化、标准化。在实际工作中，不同医院存在检查检验项目编码、标准、质控水平不一等情况。国家卫生健康委等4部门联合印发的《医疗机构检查检验结果互认管理办法》明确，医疗机构应当规范开展室内质量控制，并提出各级质控组织应当定期规范开展质量评价工作，推动本地区医疗机构提升检查检验质量。在此基础上，多地医院进一步明确了检查检验互认的项目清单，为开展检查检验结果互认夯实了基础。

在统一技术标准、质控标准的前提下，还要解决医疗机构之间的信息不互通、不共享的问题。近年来，我国加快打破医疗机构间的信息壁垒，国家全民健康信息平台基本建成、省级统筹区域全民健康信息平台不断完善。据统计，目前已有8000多家二级以上公立医院接入区域全民健康信息平台，20个省份超过80%的三级医院已接入省级的全民健康信息平台。如今，电子健康档案、电子病历实现省内共享调阅，保障了检查检验结果的时效性。不断夯实的信息化基础设施建设，让信息流通代替群众跑腿，为群众带来了实实在在的便利。

医疗服务，关乎群众的身心健康，关系千家万户的福祉。从推进检查检验结果互认，到多地实现医保异地就医直接结算，再到互联网医院提供在线问诊、药品配送等服务，人们欣喜地看到，我国医疗卫生事业发展取得长足进步，便民就医从“有”到“优”，看病就医更便捷、群众更舒心。也要看到，不同地区之间医疗水平仍有差异，号源紧张、就医等待时间过长、医院周边交通堵塞等问题依然影响着群众的就医体验。更好满足群众就医需求仍任重道远，还需精准施策、常抓不懈。

路虽远，行则将至；事虽难，做则必成。为群众提供优质医疗服务，是医疗卫生事业发展的题中应有之义，也是保障人民群众健康的内在要求。期待更多暖心举措落地，加快推进医疗资源均等化、诊疗服务规范化，让群众看病更舒心、健康更有保障，为建设健康中国奠定坚实基础。

《 人民日报 》（ 2023年11月29日 05 版）