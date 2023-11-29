点燃消费“主引擎”，促进经济固本培元（评论员观察）

消费活力旺盛，市场销售增长，折射出消费信心的持续恢复，印证了消费潜力的不断释放，孕育着国民经济固本培元、恢复向好的新动能

进一步促消费，既需要从需求侧发力，聚焦个性化、品质化和多样性的消费新需求、新动向，也需要从供给侧创新，不断以新产品、新服务回应市场的期待、大众的呼唤

不久前，吉林长春九台区庙香山温泉滑雪度假区迎来新雪季首滑。该景区新购置了雪服、头盔，新增了单板公园、越野雪道等设施，吸引众多滑雪爱好者前往打卡游玩。随着北方入冬，多地冬季旅游热度攀升，冬季运动相关消费品销售持续走高，生动反映出我国消费回暖继续跑出“加速度”。

统计数据显示，今年10月份，全国社会消费品零售总额同比增长7.6%，比上月提高2.1个百分点，消费需求回升势头比较显著。延续今年中秋国庆假期文旅出行等的火热态势，入冬以来“温泉”和“滑雪”关键词搜索热度明显上升，预订热潮也比去年提前了一周左右。前往海南三亚、广西北海等南方城市的避寒游客中，有近七成启程时间早于往年。消费活力旺盛，市场销售增长，折射出消费信心的持续恢复，印证了消费潜力的不断释放，孕育着国民经济固本培元、恢复向好的新动能。让扩内需、促消费政策继续发力，消费的“主引擎”作用必将进一步彰显。

线下消费有序恢复，已成为经济增长的主拉动力。上半年，全国61个国家体育旅游示范基地平均接待游客达50万人次，游客规模几乎达到2022年全年水平。今年1—10月份，服务零售额同比增长19.0%。正是由于服务消费的加快复苏，三季度最终消费支出拉动经济增长4.6个百分点，对经济增长贡献率达94.8%，比二季度提高10.3个百分点。透过纷繁现象看本质、观大势，在服务消费、升级类消费等加快增长的有效带动下，我们巩固国民经济恢复向好的态势有坚实基础，完成全年发展目标任务有充足信心。

进一步促消费，既需要从需求侧发力，聚焦个性化、品质化和多样性的消费新需求、新动向，也需要从供给侧创新，不断以新产品、新服务回应市场的期待、大众的呼唤。在江苏南京，玄武区打造的城市漫步街区，融合社交、游览、餐饮消费等多种元素，24小时“不打烊”，让游客领略古今交融的秦淮风情；在四川成都，“体育+”产业蓬勃发展，“体育潮流运动”“体育风尚集市”等活动受到欢迎，运动、绿道、音乐、餐饮等多种消费新场景日益丰富；在新疆和田，约特干故城景区夜间演出，让众多游客跟着演艺的节奏在景区内展开沉浸式夜游，感受当地特色文化。深化供给侧结构性改革，不断提供有效供给，有助于培育消费新增长点，释放超大规模市场的更多潜能。

进一步促消费，离不开“有形之手”的积极作为。《国内旅游提升计划（2023—2025年）》推出丰富优质旅游供给、改善旅游消费体验、加强市场综合监管等一系列有力举措；《促进户外运动设施建设与服务提升行动方案（2023—2025年）》提出到2025年推动户外运动产业总规模达到3万亿元的行动目标。发展规划作向导，政策激励作支撑，有助于从供需两侧增强消费活力与动能。群众多层次多样化消费新需求越旺盛，越要强化各类政策协调配合，完善促进消费的体制机制，以强化监管保障消费者敢消费，以优化环境让消费者愿消费。

习近平总书记强调：“要积极释放消费需求，拓展消费新模式，把消费潜力充分释放出来。”下一步，把恢复和扩大消费摆在优先位置，落实落细稳经济一揽子政策举措和接续政策，消费的“主引擎”作用将更加彰显。从长远来看，我们还需要建立和完善扩大居民消费的长效机制，促进全国商品和服务市场高水平统一、高标准建设。多措并举、久久为功，就能促进消费不断繁荣向好，为经济社会高质量发展持续注入强劲动力。

《 人民日报 》（ 2023年11月29日 05 版）