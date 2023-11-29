与时俱进加强食品安全治理 坚持不懈提升食品安全水平

新华社北京11月28日电 2023年全国食品安全宣传周主场活动28日在京举办，中共中央政治局委员、国务院副总理张国清出席并讲话。他强调，要深入贯彻习近平总书记关于食品安全工作的重要指示批示精神，认真落实党中央、国务院决策部署，坚持“四个最严”，推进齐抓共管，持续提升食品安全治理能力水平，更好满足人民群众对安全营养健康食品的新需求。

张国清指出，食品安全关系群众身体健康。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国食品安全形势总体稳定向好。迈上新时代新征程，要进一步压紧压实各方责任，创新监管方式，加大监管力度，对食品安全违法行为严惩重处，引导企业切实担负起保障食品安全的首责和主责。要进一步严防严控风险隐患，坚持关口前移、产管并重，健全追溯体系，完善新业态新模式监管措施，严把从农田到餐桌的每一道防线。要进一步筑实筑牢基础支撑，完善法律法规、标准规范、检验检测等各项制度，提升食品安全风险监测评估和应急处置工作水平。要进一步协力协作共同治理，营造人人关心、人人参与、人人共享食品安全的良好氛围，推动食品安全工作再上新台阶。

《 人民日报 》（ 2023年11月29日 04 版）