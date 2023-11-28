系统性红斑狼疮是风湿免疫科最常见的结缔组织病之一，近年来，随着对该疾病诊疗研究和临床实践的深入，创新治疗方案的不断发展和优化，以及疾病认知的提高，系统性红斑狼疮已由既往的急性、高致死性疾病逐渐向慢性、可控性疾病转变。《2023年欧洲抗风湿病联盟系统性红斑狼疮管理指南》已正式发表，新指南发布对于患者来说有哪些获益？作为临床工作者，该如何进一步提升系统性狼疮规范诊疗和管理，帮助狼疮患者收获更高质量的长生存？

11月28日13:00至14:00，北京协和医院风湿免疫科主任医师田新平将做客人民好医生客户端直播间，为大家详细解读新版狼疮指南相关知识，欢迎届时收看！

专家简介：

田新平，北京协和医院风湿免疫科主任医师、教授，博士后导师。国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心办公室副主任，中华医师协会常委兼总干事，中华医学生物免疫学会风湿病学分会副主任委员，北京医学会内科学分会委员。

擅长：常见风湿免疫性疾病的诊治，同时还具有丰富的系统性血管炎、各种风湿病合并妊娠的管理和治疗经验。

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