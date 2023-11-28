“海鲜陪衬”紫苏叶 泡水竟能治感冒发烧

在海鲜料理中,紫苏叶常作为生鱼片必不可少的陪伴物，不仅去腥还能提味增香。不过，你可知道，它还有很多的药用功效。这个天儿拿它泡水喝，不仅可以治疗感冒，还有退烧抗菌的神奇功效。

这个海鲜陪衬不简单

紫苏叶的最常用别名是紫苏，也是它最为广泛的称呼之一。紫苏叶因其叶片呈紫色而得名，其他常见别名有赤苏、苏子叶、洋苏、紫苏菜和紫苏脆片。这些别名通常与紫苏叶在当地的应用、特征或外观有关，但它们都指代同一种植物——紫苏。

紫苏叶为唇形科植物紫苏的干燥叶，叶片多皱缩卷曲、碎破，完整者展平后呈卵圆形，紫色或紫绿色，质脆。紫苏叶味辛，性温，归肺、脾经，具有解表散寒、行气和胃等功效。

解表散寒：紫苏叶能散表寒，发汗力较强，常用于风寒表证，如恶寒、发热、无汗等病症，常配生姜同用；如表证兼有气滞，可与香附、陈皮等同用。

行气和胃：紫苏叶用于脾胃气滞、胸闷、呕恶，不论有无表证，均可应用，取其行气宽中的作用，临床常与藿香配伍应用。此外，紫苏叶能行气安胎，常配砂仁、陈皮同用，可缓解妊娠恶阻、胎动不安。

用它泡水能治多种病症

紫苏在中医处方中一般是入复方使用，但实际生活中我们也可以用紫苏叶泡水喝用以治疗一些病症。

治疗风寒感冒 如果身体患有风寒感冒会出现怕冷、气短、咳嗽等症状，就可以服用紫苏叶水。通常，我们都选择较嫩的紫苏叶芽，适合生吃，同时也可做汤或者煮粥。如果将紫苏叶进行腌制服用，最好是老一些的叶子。

退烧 多数的婴幼儿出现发烧症状的主要原因是外感风邪，喝紫苏叶水对身体发汗是一个很好的退烧选择。同时，也可用晒干的紫苏叶用开水冲泡之后给孩子身体进行擦拭，也有退烧作用。这是因为紫苏叶具有芳香化浊以及辛温解表的作用，服用后能令身体快速发汗达到退热效果。

抗菌 专家通过实验发现，紫苏叶能够有效地抑制试管中葡萄杆菌的生长，所以紫苏叶具有一定的抗菌疗效，能够提高人体免疫力。

治疗低血压 紫苏叶中提取物的主要成分是紫苏醛，它能够有效地升高体内的血糖含量，若身体属于低血压体质，不妨日常可以喝一些紫苏叶水。

直接嚼着吃还能抗氧化

说了这么多它的医学方面的作用，我们再讲讲紫苏叶作为食物的应用。紫苏叶富含多种营养物质，它含有大量的维生素C和维生素E，具有抗氧化的作用，有助于提高人体免疫力。

此外，紫苏叶还富含膳食纤维，有助于促进肠道蠕动，维持消化系统的健康。紫苏菜是紫苏叶在食品中的应用名称。紫苏叶因其独特的香味和风味，常被用于制作各种菜肴和调味料。

文/王娇娇（北京佑安医院）