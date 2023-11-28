青春期后为何生长趋于停止

为什么男孩、女孩在青春期之后生长发育的速度就变慢了？有些人甚至停止了发育？美国伊利诺伊大学芝加哥分校亚历山大·辛格尔顿领导的一项新研究发现，一种导致果蝇停止生长的潜在触发因素或对理解人类的生长发育具有重要意义。这项研究发表在《美国国家科学院院刊》上。

对于人类来说，尽管青春期之后还需要几年时间才会真正停止生长，但身体停止生长的信号大致发生在这一时期，更好地理解这一过程很重要。辛格尔顿表示，孩子进入青春期的年龄越来越小。但要理解为什么会发生这种变化，人们需要了解它是如何运作的。

研究人员观察了果蝇。当果蝇从幼虫变成成虫时，它们经历了相当于青春期的过程。许多生物学家的理论是，当幼虫达到一定的体型时，就会停止生长，这会触发它开始成为成虫的过程。辛格尔顿解释说，其它昆虫也会这样，比如猎蝽，它利用腹部的一个“拉伸感受器”，来监控自己的大小。

但果蝇没有使用像猎蝽那样的机制。团队推测，这实际上与一种参与果蝇生长的类固醇激素有关，这种激素称为蜕皮激素，类似于人类的雌激素和睾酮。

研究人员使用的数学模型表明，身体大小并不是导致果蝇停止生长的触发因素。相反，“停止生长”的开关是由分泌蜕皮激素的腺体触发的。在幼虫阶段，这个腺体接收大量的营养信息，帮助它决定如何调节蜕皮激素的产生。一旦蜕皮激素达到一定水平，腺体就不再需要营养信息来作出决定，并开始自我调节。研究人员认为，这种对营养信息需求的转变是导致果蝇停止生长的原因。

辛格尔顿表示，果蝇的经历与人类的经历类似，因为两者都含有相似的类固醇激素，而且果蝇和人类都通过胰岛素传递营养信息。他们将在哺乳动物身上开展类似研究，这将促进对人类生长停止过程的更多了解。