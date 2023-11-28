病毒世界亦有相爱相杀

你有没有想过，让你重感冒的病毒也会被病毒感染？是的，病毒确实会生病，这可能会让人们感到些许安慰。更有意思的是，罪魁祸首竟然也是病毒。

当病毒进入细胞时，它可以进入休眠状态或立即开始复制。在复制时，病毒本质上是控制细胞的分子工厂来制造大量的自身副本，然后突破细胞释放这些新的副本。

但有时，病毒进入细胞后却发现，它的新临时住所已是另一种休眠病毒的家园。那接下来就是一场争夺住所控制权的战斗，孰胜孰负难以预料。

美国马里兰大学巴尔的摩分校教授塔吉德·德卡瓦略和他的学生最近发现了一种被命名为MiniFlayer的病毒，它会像吸血鬼一样，紧紧抓住并“噬咬”其它病毒的“脖子”。

卫星病毒的世界很残忍

几十年来，生物学家已知道存在捕食其它病毒的病毒，并将之称为卫星病毒。1973年，研究人员分析了噬菌体P2（一种感染大肠杆菌的病毒），发现这种感染有时会导致细胞中出现两种不同类型的病毒：噬菌体P2和噬菌体P4。

噬菌体P4可整合到宿主细胞的染色体中并处于休眠状态。当P2感染已经含有P4的细胞时，潜伏的P4会迅速醒来，并使用P2的遗传指令制造数百个自己的小病毒颗粒。毫无戒心的P2很“幸运”地也能复制几次。在这种情况下，生物学家将P2称为辅助病毒，因为卫星P4需要P2的遗传物质来复制和传播。

随后的研究表明，大多数细菌物种都有一套多样化的卫星辅助系统。但卫星病毒并不局限于细菌，潜伏在植物细胞中的植物卫星病毒也很普遍。

病毒“军备竞赛”或给人类提供武器

尽管研究人员在生命的几乎每个领域都发现了卫星病毒系统，但它们对生物学的重要性仍未被充分认识。最明显的是，卫星病毒对其辅助病毒有直接影响，通常会残害它们，但有时也会使它们变成更有效的杀手。

卫星病毒及其辅助病毒会进行无休止的进化“军备竞赛”。卫星病毒能进化出利用辅助病毒的新方法，而辅助病毒则能进化出阻止它们的对策。因为双方都是病毒，所以这场自相残杀的结果，必然导致一种人们最感兴趣的东西——抗病毒药物。

最近研究表明，许多被认为是在细菌中进化的抗病毒系统，例如用于基因编辑的CRISPR-Cas9分子剪刀，就可能起源于噬菌体及其卫星病毒。讽刺的是，辅助病毒及其卫星病毒的高周转率和突变率，最终都成为了“抗病毒武器”的研究热点。

换句话说，为了“智取”对方，卫星病毒和辅助病毒居然进化出了一系列抗病毒系统供研究人员“利用”。

“吸血鬼”病毒抓住“夺心魔”脖子

对人类来说，这一领域仍有很多东西需要了解。最新发表在《国际微生物生态学会会刊》上的一项研究描述了一种卫星噬菌体，它与以前已知的卫星病毒完全不同，其已经进化出了一种独特的、怪异的存活方式。

马里兰大学研究人员从土壤细菌链霉菌中分离出了一种名为MiniFlayer的卫星噬菌体，后来发现它与感染链霉菌的一种称为噬菌体MindFlayer（意为“夺心魔”）的辅助病毒密切相关。但进一步的研究表明，MiniFlayer可不是普通的卫星病毒。

MiniFlayer是人们已知的第一个“放弃”休眠能力的卫星噬菌体。

详细来说，MiniFlayer展示了一种沉着的进化能力和恐怖的创造能力。它可不会默默等待，而是擅长主动发起进攻——这种卫星噬菌体进化出了一种短的附肢，可像吸血鬼一样抓住辅助病毒的“脖子”。粗心的辅助病毒本是和它的“乘客”一起寻找新的宿主，但接下来，病毒“宫斗剧”上演了。

科学家还不知道MiniFlayer是如何制服它的对手的，也不知道对手是否已经进化出了相应对策。

如果说，最近的新冠疫情教会了人们什么的话，那就是人们可用的抗病毒药物仍然有限。对病毒及其卫星病毒依赖性与掠夺性交织的复杂关系的研究，才刚刚开始，但却将为人类的抗病毒治疗开辟新途径。