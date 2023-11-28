呼吸道感染患儿如何就诊

近期，随着儿童呼吸道疾病感染人数增多，一些医院的儿科门急诊量大幅增长。

孩子出现疑似呼吸道感染症状，家长应该何时带孩子就诊？就诊时需要注意什么？

首都儿科研究所感染管理与疾病预防控制处副主任医师于磊说：“是否要带孩子去医院，可以看两个主要指标——体温和精神状态。如果宝宝有高热惊厥史，出现高烧反复或高烧不退，同时有喂食困难、嗜睡、烦躁等精神状态不佳的表现，就要考虑就诊。孩子年龄越小越需要密切关注这两个指标。”

“去医院一定要给宝宝戴口罩，这是避免交叉感染的最好手段。如果是小宝宝，可以再戴个防护头罩。”首都儿科研究所感染管理与疾病预防控制处副主任医师侯俊说。

侯俊称，带孩子就诊时最好带上一些应急药品，“建议就诊时家长自备退烧药，防止等待就诊时孩子发高烧引起惊厥，特别是有高热惊厥史的孩子。另外，也可以带点食物、温水及玩具。就诊前与孩子多沟通，缓解孩子的焦虑和恐惧。”

如何在短暂的就诊时间内与医生高效沟通？侯俊表示，如果宝宝出现疑似呼吸道感染症状，家长可以先自行记录宝宝主要症状，比如体温、咳嗽频率、是否伴有咳痰、喘息及精神状态等情况，医生通过以上记录能快速准确掌握孩子的病情。

“还有一点非常重要，家长带娃就诊前一定要搞清楚孩子的准确体重。”侯俊强调，“小孩子用药跟大人不一样，有些药品使用剂量需要根据孩子体重计算。”

于磊还建议，由孩子日常主要看护人陪同就诊，这样有助于医生掌握孩子日常基本情况。

呼吸道感染退烧后咳嗽还在持续，有必要再就诊吗？

“持续咳嗽可能是因为气道高反应，也就是气管比较敏感，容易咳嗽。”侯俊表示，如果孩子咳嗽不是很剧烈、很频繁，可以先观察。假如咳嗽逐渐缓解，没必要再去医院。如果咳嗽非常严重且持续时间长，就要再就诊。

于磊说：“咳嗽是一种症状，也是一种保护性反射，可以帮助清除呼吸道中的‘垃圾’，比如微生物、吸入颗粒以及炎症产生的分泌物等。适当咳嗽有益，家长不必太紧张。”

北京儿童医院主任医师王荃也表示，如果儿童发烧咳嗽没有加重，就不必反复去医院。她也不建议家长自行给孩子吃镇咳药，因为婴儿本身咳嗽能力不足，吃镇咳药把咳嗽镇住，分泌物更不易出来，甚至可能加重病情。如果咳嗽影响到睡眠，可在医生指导下使用雾化或适合孩子用的止咳化痰药物进行缓解。

于磊补充道：“如果只是给孩子开药，可以使用互联网医院，药品直接送到家。互联网医院目前仅限复诊患者使用。”