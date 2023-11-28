让群众在家门口享受优质服务

近日，国务院办公厅转发国家发展改革委《城市社区嵌入式服务设施建设工程实施方案》。方案提出，聚焦创造高品质生活，推动城市公共服务设施有机嵌入社区、公共服务项目延伸覆盖社区，努力把社区建设成为人民群众的幸福家园，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

城市社区嵌入式服务设施建设工程主要建设什么样的服务设施？如何确保方案有效落实？11月27日，在国家发展改革委举行的专题新闻发布会上，相关部门负责人进行了回应。

方案明确，城市社区嵌入式服务设施建设工程实施范围覆盖各类城市，优先在城区常住人口超过100万人的大城市推进建设。综合考虑人口分布、工作基础、财力水平等因素，选择50个左右城市开展试点，每个试点城市选择100个左右社区作为社区嵌入式服务设施建设先行试点项目。

国家发展改革委社会发展司司长刘明介绍，社区嵌入式服务设施面向社区居民提供养老托育、社区助餐、家政便民、健康服务、体育健身、文化休闲、儿童游憩等一种或多种服务，让群众在家门口、楼底下享受优质服务，解决群众接送、跑腿之难，实现养老托育“离家不离社区”，降低公共服务和社会运行成本。

方案要求，按照精准化、规模化、市场化原则，优先和重点提供急需紧缺服务，确保便捷可及、价格可承受、质量有保障，逐步补齐其他服务。刘明介绍，鼓励各地探索专业性机构连锁化、托管式服务，把社区嵌入式服务设施运营好，构建“街道—社区—小区”服务体系。

方案提出，根据城市人口分布及结构变化等，围绕幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶，重点面向社区居民适宜步行范围内的服务需求，优化设施规划布局，完善社区服务体系，把更多资源、服务和管理放到社区，布局建设家门口的社区嵌入式服务设施。

民政部养老服务司副司长李永新说，方案将居家社区养老服务功能有机融入社区嵌入式服务设施规划建设，是进一步增强居家社区养老服务供给能力的有力举措，对于加快推进居家社区养老服务网络建设、把养老服务快捷送到老年人身边、周边、床边具有重要意义。

国家卫生健康委人口家庭司副司长徐拥军认为，社区嵌入式托育服务可以为3岁以下婴幼儿提供全日托、半日托、计时托、临时托等多种形式的照护服务。

方案明确，多渠道拓展设施建设场地空间。按照“补改一批、转型一批、划转一批、配建一批”原则，推动各地开展社区嵌入式服务设施建设场地空间拓展攻坚行动。通过拆除、腾退老旧小区现有空间，整合社区用房、产权置换、征收改建等方式，补建改建一批居民急需的社区嵌入式服务设施。

住房和城乡建设部建筑节能与科技司副司长张雁介绍，住房和城乡建设部将全面开展城市体检，摸清社区设施底数短板；实施城市更新行动，因地制宜建设社区设施；加强和改进住宅物业管理，助力提升社区服务水平。