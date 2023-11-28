以人文建设推动医院高质量发展（新视野）

一些医院管理者、医务工作者，把哲学问题跟医疗问题分开了。实际上，医学本身是人文学，而人文学是哲学的一部分，医学从诞生之时就已经与人文融为一体了。医院高质量发展，一定要以人为本，做好人文建设，这是主线。为此，我们在办院宗旨上提出了“三个为本”。

首先，以患者为本，为患者提供精准、安全和有温度的医疗服务。精准、安全是医疗质量的问题，有温度是人文关怀的问题，合起来就是以人民为中心，急人民之所急，想人民之所想，解决就医问诊的痛点。

比如，广为诟病的看病难问题，随着就医流程的不断优化，现在主要不是体现在门诊看病难上，而是手术难，尤其是一些大医院里，患者住院后，得等上一阵时间才能排上手术。如果是外地人，比如要等一周时间，一家人陪着又吃又喝又住，几万块钱就没了，看病难同时也造成了看病贵。

对此，我们调整了手术时间，一方面，要求周六周日专家要加班去做手术，另一方面，平时的晚上也要加班做手术。这就是解决患者最大的问题。

其次，以职工为本。医院职工也是人民的一部分，也需要追求获得感和幸福感。医生怎么就幸福了？在学术上有造诣，经济上有收获，但更大的获得是给老百姓提供了优质服务，治好了病，得到了患者的感念。人家打从心里边感谢的那种获得感，是非常珍贵的。因此，创造条件和环境，提供便利和帮助，让职工获得从业的幸福感和获得感，也是人文建设的一部分。

第三，所有职工要以医院为本，推进医院高质量发展。因为医院是所有职工的家，医院不往前发展，科室就发展不了，个人也发展不了。

就这样，我们医院3年前制定下人文建设路线，从“三个为本”开始往前推进，激发了科室的积极性和创造性。职工每天以人为本去做事，觉得有贡献，从贡献中获得精神和物质激励，提升了积极性和主动性，又推动了医院往前发展。这就是文化建设之路带来的良好效果。

如今，安贞医院所有的医疗行为和运行全都面向患者，不仅让患者获得了比较好的就医体验，整个医院的运营效益也发生了翻天覆地的变化。这是相通的。

人文体现在我们做的每一件小事、每一点改变上，让患者、让职工切身感受到我们是在替他们着想。因此，要想真正管好一家医院，靠的是文化，而文化就是人文，就是人民的获得感。

（作者为北京安贞医院党委书记）